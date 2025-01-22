ثمرة تعاون حكومي وجهات محلية ساندة.. أكبر مشروع “بوليفارد” في جزيرة بغداد السياحية

بغداد – الصباح الجديد:

زار رئيس هيأة السياحة، السيد ناصر غانم مراد، برفقة الملاك المتقدم في الهيأة، مشروع بوليفارد جزيرة بغداد السياحية لمتابعة تقدم العمل والاطلاع على الإنجازات القائمة، والتباحث مع وكيل مدير الجزيرة السياحية السيد فراس سلطان جاسم.

شملت الزيارة الاطلاع على عمليات تنصيب النافورة الموسيقية الراقصة في بحيرة الجزيرة، والتي تعد الأكبر في المنطقة ودول الجوار، إضافة إلى مدينة مائية ومطاعم وألعاب وخدمات أخرى.

كما ناقش وفد هيأة السياحة مستوى الجاهزية الكاملة للجزيرة لتضييف فعاليات بغداد عاصمة السياحة العربية 2025 من خلال مسارحها، حدائقها، منصاتها، وبرج الجزيرة وهو أحد الرموز المميزة للمشروع.

وفي ختام الجولة أكد الأستاذ مراد التزام هيأة السياحة وشركة جزيرة بغداد بالعمل المشترك لتقديم الأفضل وتطوير نوعية الخدمات المقدمة في البوليفارد والذي يصب في تعزيز مكانة الجزيرة كونها واجهة سياحية رائدة في العراق والمنطقة.