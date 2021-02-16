التايكواندو يجري منافسات لاختيار تشكيلتي تصفيـات الأولمبياد وبطولة آسيا

بغداد ـ فلاح الناصر:

يعقد الاتحاد المركزي للتايكواندو اجتماعا للهيئة العامة يوم 18 شباط الجاري من أجل التصويت على النظام الاساسي والتطبيع مع قانون الاتحادات الرياضية الجديد لعام 2021 في قاعة الاجتماعات في وزارة الشباب والرياضة، بحسب ما اعلنه عضو اتحاد اللعبة، فالح ناعم.

وقال ان الاجتماع الذي سيعقد برئاسة رئيس اتحاد اللعبة، الدكتور إبراهيم البهادلي، سيشهد ايضا إقرار المنهاج للعام الحالي الذي سيتضمن اقامة بطولات ودورات تدريبية وتحكيمية فضلا على التعاقد مع خبير أجنبي، وحاليا يدرس المتخصصين في الاتحاد سيرة 3 مدربين واحد من كوريا الجنوبية، ومدربان اثنان من إيران، من أجل اختيار الافضل بينهم للاشراف على المنتخبات الوطنية بالتايكواندو، مؤكدا ان المنهاج الذي سيقره اتحاد التايكواندو سيراعي الجانب الصحي والتطورات الاخيرة في جائجة كورونا بحسب مقررات خلية الأزمة، والامتحانات الخاصة بنصف السنة الدراسية وشهر رمضان المبارك.

وذكر ان اتحاده يستعد لاقامة تصفيات للاعبي المنتخب الاولمبي في شهر اذار من أجل اختيار اللاعبين الافضل للمشاركة في البطولات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو وستقام التصفيات في قاعة الشعب المغلقة، موضحا ان الاتحاد سيجري ايضا تصفيات لاختيار لاعبي المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة آسيا المقررة في لبنان الشهر المقبل.

واشاد ناعم بخطوات وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال لما قدمه من دعم لاتحاد التايكواندو، مبينا ان درجال قدم منحة خفف فيها العبء عن كاهل الاتحاد وتم فيها صرف رواتب عناصر المنتخب الوطني وكذلك شراء اجهزة النظام الجديد الخاص باللعبة.

ونوه إلى ان الاتحاد المركزي للتايكواندو اقام ضمن منهاجه للعام 2020، خمس دورات تحكيمية في مناطق اربيل والبصرة وبابل والانبار وبغداد، واقيمت الدورات باشراف رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المركزي الحكم الدولي حسان علي، اذ كانت الدورات مهمة لجميع المشاركين الذين تفاعلوا مع اخر تطورات اللعبة وقانونها.. في حين نظم بطولة اندية العراق للمتقدمين وضيفتها محافظة كربلاء وحققت نجاحا كبيرا بعد مستويات متميزة قدمها لاعبي الاندية، اذ توج بلقبها نادي الشرطة، تلاه أمانة بغداد، والكهرباء ثالثا.