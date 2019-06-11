يسرا الطائي تشارك بمعرض للفنون في بروكسل

تشارك الفنانة العراقية» يسرا الطائي» بمعرض اكاديمية الفنون الجميلة الذي سيقام في بروكسل يوم السادس من حزيران المقبل، اذ ستشمل مشاركتها بعض الاعمال من السيراميك.

وقالت الطائي « انها المرة الاولى التي تشـارك فيها بأعمال اكاديمية الفنون في بروكسل، الى جانب طلبة من عدة من جنسيات مختلفة، اضافة الى مشاركة فاعلة من الطلبة البلجيك»، واضافت، أن « مشاركتي في المعرض ستشمل عدة اعمال من فن السيراميك».