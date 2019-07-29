«سنتر ستي» يحرز بطولة ديالى للقاعات الأهلية لبناء الأجسام

ديالى ـ رعد شريف:

بمشاركة 90 لاعبا يمثلون خمسة عشر قاعة أحرز فريق قاعة سنتر ستي من بلدروز بطولة ديالى للقاعات الأهلية ببناء الأجسام بعد إن جمع لاعبوه 98 نقطة والتي نظمها الاتحاد الفرعي للعبة صباح الجمعة الماضي في القاعة المغلقة لمدينة بعقوبة وأحرز مركزها الثاني فريق وسام جم من بعقوبة ب 71 نقطة فيما حل لاعبو فريق قاعة كابتن ارشد بالمركز الثالث برصيد 66 نقطة وقاعة الريان جم رابعا برصيد 52 نقطة.

وكانت النتائج الفردية للبطولة قد أسفرت عن فوز علي عباس من قاعة اشنونا بالمركز الأول لوزن 55 كغم فيما جاء محمد عمار من قاعة الريان ثانيا ومحمد احمد موسى من قاعة وسام جم بالمركز الثالث وفي منافسات وزن 60 كغم أحرز اراز عادل من قاعة كولدن كروب المرتبة الأولى ومحمد عبدالله من وسام جم ثانيا وأمير محمد نايف من قاعة أبو نور ثالثا.

وكانت منافسات وزن 65 كغم قد أشارت إلى فوز احمد عمران من بلدروز بالمركز الأول وعلي خالد من قاعة مستر اولمبيا ثانيا ومحمد غضبان من المدينة الرياضية ثالثا .. وأسفرت منافسات وزن 70 كغم عن فوز محمد عبدالله فتح الله من قاعة ارشد بالمركز الأول تلاه عادل قدوري من الحي العصري ثانيا وتبعهما عبد الرحمن محمد من قاعة التحدي ثالثا ..وأحرز عباس شوباز من قاعة سنتر بلدروز المركز الأول لفعالية وزن 75 كغم وحل عباس سامي من قاعة مستر اولمبيا بالمرتبة الثانية وعمر علي منشد من وسام جم ثالثا .

وفي وزن 80 كغم حقق عمر طوفان من قاعة ارشد المركز الأول ثم محمد شعبان من سنتر بلدروز ثانيا واحمد راشد من قاعة سبايدر ثالثا ..فيما تمكن عمار موسى من قاعة سبايدر من إحراز المرتبة الأولى لفعالية وزن 85 كغم وعمر فوزي من قاعة اشنونا ثانيا ومحمد حسين من سنتر بلدروز ثالثا …وتمكن من سنتر بلدروز من خطف المرتبة الأولى لوزن 90 كغم وجاء مهدي صالح من بور جم ثانيا وعبد الستار مهدي من وسام جم بالمرتبة الثالثة .. وخطف محمد إبراهيم صالح من قاعة السريان بطولة وزن 95 كغم وماهر لطيف من الريان ثانيا.

وفاز هشام عزيز من قاعة ديالى المركز بالمرتبة الأولى لمنافسات وزن 100 كغم وحل حسين محمد إقبال من قاعة الريان ثانيا …واختتمت فعاليات البطولة بإقامة منافسات وزن فوق 100 كغم بعد إن تمكن مصطفى مجيد من قاعة ارشد من الفوز بالمركز الأول وحل علاء حسين من سنتر بلدروز ثانيا ..وشارك بتحكيم مباريات البطولة لجنة مؤلفة من الحكام أسامة خالد والدكتور بشار كريم وعمار محمد إقبال ودلير عباس ووسام علي فيما تألفت لجنة الإحصاء من عمر محمد إقبال وسامر صادق وخالد خلاط واحمد خليل وحيدر ماجد.