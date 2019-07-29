اليوم.. الوطني يستهل شوطه في «آسيا سيل» لاتحاد غربي آسيا بلقاء لبنان

رياض يعلن شراء ألف تذكرة مجانية وتوفير 20 حافلة لنقل الجماهير

كربلاء/ اللجنة الإعلامية

عقد المؤتمر الفني والتنسيقي لبطولة اسياسيل لاتحاد غربي اسيا، أمس، في قاعة النجف بفندق البارون، وبحضور اللجنة المنظمة، وجميع ممثلي المنتخبات المشاركة للبطولة، فضلا عن الجهات الحكومية.

وقال المشرف العام لبطولة اتحاد غربي آسيا، أحمد قطيشات: سعداء جدا بتواجدنا في العراق بين اخوتنا واعزائنا، بعد ان وجدنا الابتسامة حاضرة في وجوههم، فضلا عن كرمهم وطيبتهم، نسعى الى ان إنجاح بطولة اسياسيل لاتحاد غربي اسيا، خصوصا وان العراق غاب كثيرا عن احتضان أية بطولة منذ زمن بعيد، لكننا نأمل ان نخرج البطولة بأفضل صورة، ومن خلالكم اقدم شكري وامتناني الى جميع اخوتي في العراق على تعاونهم معنا بدءا من وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم والقائمين على هذه البطولة .

من جانبه، رحب عضو اتحاد كرة القدم، يحيى كريم، بجميع الضيوف الحاضرين من لجنة اتحاد غربي اسيا وممثلي المنتخبات المشاركة، وايضا عبّر عن سعادته بوجود المنتخبات المشاركة في بطولة اسياسيل لاتحاد غرب اسيا في العراق، وأملنا كبير في إنجاح البطولة ، بعد فترة العجاف التي مر به العراق بعدم استضافة أية بطولة منذ وقت طويل، واليوم نحن سعداء بتواجد هذا العدد الكبير من المنتخبات.

وقبل انتهاء المؤتمر الفني، تم تحديد الملابس التي سترتديها المنتخبات المشاركة، حيث سيكون اللون الابيض والموشح بالأخضر خاصا بالمنتخب العراقي، وحارس المرمى بالاسود والرصاصي، فيما سيرتدي منتخب لبنان الأحمر الكامل، وحارس المرمى الاسود الكامل. اما المنتخب اليمني فسيرتدي الفانيلة الحمراء والشورت الابيض والجوراب الاسود وحارس المرمى الاسود الكامل، ومنتخب فلسطين الابيض الكامل وحارس المرمى الاسود الكامل، وسيرتدي منتخب سوريا الأحمر الكامل، وحارس المرمى الاسود الكامل.

من جانبه، اعلن وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، تخصيص الف تذكرة مجانية و20 حافلة لنقل الجماهير الى ملعب كربلاء الدولي في افتتاح بطولة «آسيا سيل» لاتحاد غربي آسيا.

ونشر الوزير عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» انه «قررنا منح الف تذكرة مجانية مع توفير 20 حافلة لنقل الجماهير من مقر وزارة الشباب والرياضة الى ملعب كربلاء الدولي لحضور حفل افتتاح بطولة غربي آسيا ومباراة منتخبنا امام لبنان المقررة مساء اليوم الثلاثاء والعودة بعدها للعاصمة في نفس اليوم».وتابع «امنياتنا ان يوفق العراق في تنظيم وتقديم بطولة تليق بمكانتنا الاقليمية بين دول غرب القارة»، مذيلاً منشوره بهاشتاغ «#مرحبتين_عيوني».