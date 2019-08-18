علي كريم : «بودي كومبات فتنس» معتمدة دولياً.. والعراق واثق الخطى فيها

يدعو إلى إدراجها ضمن بطولات المدارس والجامعات

بغداد ـ فلاح الناصر:

اختار، علي كريم، بكالوريوس إدارة واقتصاد، لاعب الفنون القتالية السابق»كيك بوكسنك ومواي تاي» منذ العام 1992 ، الحاصل على فضي اسيا بالمواي تاي للمحترفين في لبنان، اختار ان يلتحق برياضة «بودي كومبات فتنس» وهي رياضة معتمدة دوليا مقرها إيرلندا وهي للمحترفين سيما في البلد الأم وأميركا، في حين تمارس في قارة آسيا ايضا، وعلى الصعيد العربي، ما زالت في بداياتها الأولى.

في الفترة بين 2006/2008 توجه إلى بيلاروسيا للعمل مدربا للفنون القتالية واللياقة البدنية، وفي عامي 2014/2015 توجه إلى بيروت وقام بالتدريب ايضا في القاعات الأهلية بهذا الفن الرياضي، مما اكسبه خبرة واطلاعاً كبيراً.

دخل دورات تدريبية خاصة ومعتمدة لدى الاتحاد الدولي، واصبح مدربا معتمدا، قام باعطاء نحو 81 دورة في شتى دول العالم، ليتم اعتماده ايضا مسؤولاً في العراق والشرق الأوسط لنظام اللياقة البدنية الجديد المعتمد رسميا لدى السويد COC منذ العام 2016.. وهذه المناصب تؤكد ان العراق يمضي قدما وبثقة فيها بفضل الحضور الايجابي للمدرب الدولي وايضا للمشاركات السابقة والمقبلة التي تشهد وجود العراق بين الدول المشاركة.

اشترك علي كريم في بطولة عام 2016 اقيمت في اليونان، عن طريق دعوة حصل عليها من صديقه حسن بيطار وهو لبناني رئيس الاتحاد العالمي للياقة البدنية حاليا، حاز علي، على الترتيب الخامس، لتكون هذه المشاركة إيذانا بانطلاقته بقوة إلى عالم الرياضة التي يعود تأسيسها دوليا في العام 2000.

منذ 4 سنوات ادخلها علي كريم إلى العراق، أسس أكاديمية هوك فتنس التي يشترك فيها العديد من محبي هذا الفن الرياضي لكلا الجنسين، وقام بالقاء محاضرات للمدربين في العديد من المحافظات، اصبح لديه مدربان اثنان و16 مدربة ومحكمتان هما د. عطاء مصطفى استاذة جامعية، وطيبة الجبوري بكالورويوس تربية رياضية، حيث يعمل اغلب المدربين والحكام في هذه الرياضة ضمن قاعات الجم الأهلية المتخصصة بالرشاقة، مما يسهم في تعزيز قدراتهم في التعامل مع الفن الجديد الذي ادخل إلى العراق ويأمل مؤسسه ان يعتمد كلجنة تعمل تحت مظلة اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.

يحرص، علي، على تنظيم البطولات واقامة الورش التعريفية عن الرياضة باشراف الاتحاد العالمي WFMعلى حسابه الخاص، بالتعاون مع الكليات او قاعة بك رامي جم بإدارة حيدر السيد، وتدبي إدارة القاعة تعاونها في سبيل أنجاح النشاطات التي تقام لهذا الفن الرياضي الحديث، حيث يعمل في القاعات الأهلية ويخصص جزءاً من مردوده المالي لاقامة النشاطات ايمانا منه بان هذه الرياضة ستبلغ الاحترافية قريباً لو تم الاهتمام بها ودعمها من أرفع المستويات المسؤولة كرئاسة الوزراء او الجهات الحكومية التي تشرف على إدارة ملف الرياضة العراقية، كلجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب او وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية.

يستعد، علي كريم، لألقاء محاضرات على مدربين من جمهورية مصر العربية ودول القارتين آسيا وافريقيا تبدا يوم 27 آب الجاري تستمر 10 أيام، كما تقام على هامشها البطولة العربية الاولى للسيوس فت ومن المؤمل ان يشارك فيها العراق بـ 6 لاعبين والعدد مثله من اللاعبات وعلى نفقة المشاركين الخاصة.

يوضح ايضا انه سيشارك في بطولة دولية تقام في إيطاليا نهاية شهر تشرين الثاني المقبل، ساعياً غلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز اسم العراق في عالم هذا الفن الحديث من الألعاب الرياضية ، التي تعد مكملة للفنون القتالية التي تتميز بالركل واللكم، لكن البودي كومبات فتنس، هي سلسلة ألعاب وفقرات تنحيف الجسم وتنزيل الوزن وتعالج الإصابات الرياضية.

المدرب الدولي، قال انه يامل ان تدرج رياضة البودي كومبات فتنس في الأنشطة المدرسية المعتمدة وبطولات الجامعات، حيث هنالك مشاركات كثيرة تقام على صعيد الفعاليات الدراسية، فالبطولة المدرسية ستقام في لبنان شهر كانون الثاني المقبل، وعلى صعيد المنافسات الخاصة بطلبة الجامعات تضيفها تونس نهاية شهر أيلول المقبل، موضحا انه مستعد للتنسيق والاسراع بتأهيل مدربين ومعملين للاشراف على اعداد لاعبين ولاعبات للمشاركة في الأنشطة المدرسية والجامعية الخاصة بهذه الرياضة.

تقام منافسات «بودي كومبات فتنس» رياضة حرق الدهون وشد الجسم خاصة بالرشاقة بنظامين، الاولى تكنيك الفنون القتالية والهوائي، والثاني استخدام الآلات مثل الشفت والاقراص والتحمل العضلي، ويتم اعتماد محطات في منافساتها بحسب التكرارات لاحتساب النتائج النهائية، تقام باشراف حكام معتمدين، اقيمت في العراق 3 بطولات للنساء ومثلها للرجال، البطولات تجرى في قاعات او في الهواء الطلق وفقا للنظام العسكري.. كما ان من يمارسها يجب ان يكون سليم القلب ويتمتع بصحة جيدة، ويؤكد المدرب الدولي علي كريم ان المنشاطات خط أحمر لا يمكن ان يسمح به اطلاقاً لمن يمارس رياضة البودي كومبات فتنس.