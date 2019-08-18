الجوية يضم أيمن حسين ويستعيد خمسة دوليين قبل لقاء السالمية

بغداد ـ الصباح الجديد:

اختتم فريق القوة الجوية لكرة القدم تحضيراته للاستحقاقات المقبلة بعد عودة لاعبيه من صفوف المنتخب الوطني، عقب انتهاء بطولة غربي اسيا، التي حل بها منتخبنا العراقي بالمركز الثاني خلف المنتخب البحريني المتوج باللقب.وكثف فريق القوة الجوية بقيادة المدرب ايوب اوديشو من تدريباته، بعدما التحق لاعبو المنتخب الوطني، وهم محمد قاسم وابراهيم بايش وسامح سعيد وميثم جبار وحارس المرمى محمد صالح بصفوف الفريق، فضلا عن عشرين لاعبا.

وتنتظر فريق القوة الجوية مباراة امام السالمية الكويتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، والتي ستقام على ملعب كربلاء الدولي يوم التاسع والعشرين من الشهر الجاري، فيما ستقام مباراة الإياب في الكويت في الرابع والعشرين من الشهر المقبل.

ويغادر فريق القوة الجوية لكرة القدم، اليوم الأثنين إلى العاصمة اللبنانية بيروت للدخول بمعسكر تدريبي يستمر للمدة من (19-26) من الشهر الجاري، وذلك تحضيراً للاستحقاقات المقبلة.. وتنتظر فريق القوة الجوية مباراة السالمية الكويتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال والتي ستقام على ملعب كربلاء الدولي بالتاسع والعشرين من الشهر الجاري، فيما ستقام مباراة الإياب في الكويت بالرابع والعشرين من الشهر المقبل.

وذكر نائب رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية وليد الزيدي في بيان صحفي إن الفريق سيغادر إلى بيروت يوم غدٍ للدخول في معسكر تدريبي تحضيراً للمرحلة المقبلة، مؤكداً إن الفريق سيخوض ثلاث مباريات مع أندية المقدمة في لبنان.. وأضاف الزيدي ان “المحترفين الجدد سيلتحقون بالمعسكر، وهم كل من المدافع التونسي علي المشاني والمهاجم الليبي محمد الغندوي، بالإضافة الى اللاعب السوري زاهر ميداني والذي سيلتحق بصفوف الفريق خلال معسكر بيروت”.وأشار نائب رئيس الهيئة الإدارية إلى أن الفريق سيعود في السادس والعشرين من الشهر الجاري إلى العراق عبر مطار النجف، وسيتوجه مباشرةً إلى كربلاء وذلك تحضيراً لمواجهة السالمية الكويتي.

وتعاقد نادي القوة الجوية، مع مهاجم المنتخب الوطني ونادي الصفاقسي التونسي، ايمن حسين لتمثيل الفريق في الموسم المقبل 2019/ 2020.وخاض حسين تجربة احترافية قصيرة مع الصفاقسي التونسي الموسم الماضي، قادماً اليه من النفط.