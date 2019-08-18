«كاريزما المرأة» أول منجز أدبي للمدربة آسيا عادل

بغداد ـ الصباح الجديد:

أطلقت عضو الملاك التدريبي لاتحاد الأولمبياد الخاص، آسيا عادل، منجزها الأول «كاريزما المرأة» ويعد أول كتاب يصدر في العالم العربي في تطوير ذات امرأة.. تنوير الذات.. وآسيا، حاصلة على لقب المدرب المعتمد، وهي مدربة في تطوير ذات المرأة.

منجزها الذي يتكون من 6 فصول، بواقع 146 صفحة، يتحدث في فصله الأول عن الثقة بالنفس، وفي الثاني عن الكاريزما وفي الفصل الثالث، عن الفرق بين الأنثى والمرأة، اما الفصل الرابع فكان مخصصاً لمعنى الغيرة، وتناولت في الفصل الخامس الفشل ومنال النجاح، في حين كان الفصل السادس يتحدث عن الطاقة البشرية وقوتها. تقول آسيا عادل : كتابي هذا يتناول العديد من النقاط التي تخص المرأة، التي بصراحة نشعر انها مظلومة دائما ومغيبة ومهمشة، لكن علينا ان نعمل على تغيير هذه الصورة، لذلك فهي اكثر من نصف المجتمع، هي القيادية في معترك العمل وربة البيت الصبورة، وهذا الكتاب يقدم لها نقاطا عدة في كيفية تطوير ذاتها في ظل مجتمعات يغلب عليها طابع الذكورية.

وللإشارة، فأن من يقرأ صفحات الكتاب وما أحتواه، يجده مملؤاً بنقاط عدة تناولتها الكاتبة بدقة ومهنية وقدمتها عبر منجزها الثر هذا، فقد كانت الكاتبة تمنح حواء الامل في التطلع الى غد مشرق واستثمار لطاقاتها الإيجابية بالنحو الأمثل والمساهمة في بناء مجتمع رصين.

«الصباح الجديد» تبارك للمدربة، آسيا عادل، اصدارها الاول، وتتمنى لها التوفيق والنجاح الدائم.. في الحقلين الرياضي والأدبي.