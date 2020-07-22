الزراعة: السماح بتصدير فائض الشعير عبر شركات القطاع الخاص

منحت موافقات لتجار عراقيين لتصدير فائض اربع منتجات للخليج

متابعة ـ الصباح الجديد:

قال المتحدث باسم وزارة الزراعة، حميد النايف، اليوم الاثنين، إن العراق لديه فائض 850 ألف-900 ألف طن من الشعير من الموسم الماضي.

وأضاف النايف، وفقا لرويترز، أن الوزارة حصلت على إذن مـن مجلس الوزراء لتصدير هذا الفائض من خـلال شركـات القطـاع الخـاص.

وأعلنت وزارة الزراعة العراقية، في 26 أيار، عن تضمين فقرة في موازنة 2020 تتيح تصدير الفائض.

وأقر مجلس الوزراء العراقي، في 22 أبريل نيسان، توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن تسويق محصول الشعير.

ونص القرار على قيام وزارة الزراعة ببيع محصول الشعير لأغراض التصدير بأفضل الأسعار على ألا يقل عن 125 دولارا للطن الواحد، وقيام وزارة الزراعة ببيع محصول الشعير داخل العراق لمربي الثروة الحيوانية ومعامل الأعلاف بسعر

اعلنت وزارة الزراعة، الاثنين، عن صدور الموافقات للتجار العراقيين وشركات القطاع الخاص لتصدير الفائض من 4 منتجات زراعية الى دول الخليج.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف ل/المعلومة/ ان “الاسواق العراقية تشهد فائضا كبيرا عن الحاجة المحلية لأربع منتجات الطماطم والبطاطا والخيار والباذنجان مما خفض اسعارها لأسعار متندية جدا”.

واضاف ان “الوزارة تلقت طلبات من تجار وشركات قطاع خاص لتصدير فائض المنتجات الاربعة الى دول الخليج”، مشيرا الى ان “الوزارة اصدرت لهم اليوم الموافقات الخاصة بالتصدير”.

واوضح النايف ان “تصدير الفائض سيحافظ عليها من التلف اضافة الى توفير عملة صعبة للبلاد”.200 ألف دينار فقط، على أن تسري على الموسم السابق والموسم الحالي (2019 – 2020).

وقال وزير الزراعة السابق، صالح الحسني إن موافقة مجلس الوزراء تأتي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتسمح لوزارة الزراعة ببيع محصول الشعير لأغراض التصدير بأفضـل الأسعـار على ألا يقل عـن 125 دولارا للطـن الواحـد.

أعلنت مديرية زراعة كربلاء، ان تسويق أكثر من 3 الاف طن من محصول الطماطم و 1500 طن من محصول الخيـار خـلال اسبـوع.

وقال معاون مدير المديرية مجيد الخزعلي لـ /المعلومة/ إن “مزارعي كربلاء سوقوا خلال الاسبوع المنصرم 3500 طن من الطماطم، و 660 طن من البطاطا، و1500 طن من الخيار، و450 طن من محصولي البصل والباذنجان لسد حاجة السوق المحلية من المحاصيل الصيفية”.

وأضاف، أن “الخطة الموضوعة للمحاصيل الصيفية استثمرت بنسبة 100 بالمئة حيث شملت هذا العام 42 الف دونم قسم يعتمد مياه الابار والاخر مياه الانهار، وتزرع بالمحاصيل الخضرية والذرة الصفراء والمحاصيل العلفية، حيث قسمت ليكون 18 الف و113 دونم للمحاصيل الخضرية، و654 لمحصـول الـذرة الصفـراء، و16 الـف و200 دونم للمحاصيل العلفية”.

نفت وزارة الزراعة منحها إجازات استيراد لمنتجات الدواجن.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة حميد النايف، في بيان تلقته وكالـة الأنبـاء العراقيـة (واع)، اليوم الأحد، إن هناك خلط في الأوراق بشأن سماح الوزارة باستيراد الدجاج من دول الجوار خلال الاشهر الماضية وبملايين الدولارات، مؤكداً أن هذه الأنباء غير صحيحة.

وأضاف النايف أن الوزارة لم تمنح إجازات استيراد لمنتجات الدواجن من الدجاج الحي والمجزور وبيض المائدة منذ أكثر من عام؛ تنفيذا لقرارات حكومية وبرلمانية من أجل حماية المنتج المحلي.

وبيّن المتحدث أن جميع شحنات الدواجن التي تدخل البلاد هي بطرق غير قانونية، وقد تكون عبر منافذ غير رسمية، داعيا الأجهزة الأمنية ذات العلاقة إلى حماية المنافذ، ومنع دخول مواد ممنوعة من الاستيراد من أجل حماية المنتج الزراعي المحلي.