الزراعة تزيد الدعم بنسبة 50 % لكابسات التبن

متابعة _ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة الزراعة عن زيادة نسبة الدعم المقدم لكابسات التبن نوع ماسي فوركسن الى 5 0% استنادا الى موافقة وزير الزراعة صالح الحسني وهيئة الرأي في الوزارة.

وذكر بيان لوزارة الزراعة, ان الموافقة حصلت على زيادة الدعم على كابسات التبن نوع ماسي فوركسن خلال الجلسة الثالثة لهيئة الرأي في الوزارة من(30%- 50 %)،

داعيا الفلاحين والمزارعين ومربي الثروة الحيوانية الراغبين بالشراء في المحافظات كافة الى مراجعة مديريات الزراعة في محافظاتهم من اجل ترويج معاملاتهم الى الشركة العامة للتجهيزات الزراعية لغرض الشراء».

وتعد كابسات ماكسي فوركس احدى المعدات الزراعية التي توفرها وزارة الزراعة بصورة مدعومة الى الفلاحين والمزارعين ومربي الثروة الحيوانية من اجل كبس مادة التبن وتجهيز اعلاف الثروة الحيوانية».