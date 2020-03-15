صفاء هادي يوجه رسالة إلى العراقيين بشأن فايروس كورونا

كريليا سوفيتوف يضع العلم العراقي في مركز التدريبات

متابعة الصباح الجديد:

وجه نجم المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم ونادي كريليا سوفيتوف الروسي، صفاء هادي رسالة الى الشعب العراقي بشأن انتشار فايروس كورونا.. وقال هادي عبر حسابه الرسمي على انستغرام «جمهورنا الكريم.. اهلي وناسي.. كل فرد فيكم حياته وصحته غالية ومحط اهتمام ولذا احثكم على الالتزام بالاجراءات الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا وتنفيذ كل توجيهات الجهات المعنية».

واضاف «قلبي وعقلي معكم دائماً، ادعو الله عز وجل ان يرحمنا برحمته وعطفه ويمن على جميع ابناء الوطن وكل انسان في بقاع الارض بالصحة والعافية».وتابع «اتمنى من اخوتي نجوم الرياضة والفن وكل شخص ان يؤدوا دورهم بنشر كل ما من شأنه مواجهة فايروس كورونا الخطير والاخطر منه هو تجاهل هذا الوباء وعدم التعامل معه بحذر ووقاية صحية والالتزام بما تحدده المؤسسات الصحية».

من جانب اخر، وضع نادي كريليا سوفيتوف الروسي العلم العراقي في مركز التدريبات.وتم وضع العلم، بالإضافة إلى باقي إعلام اللاعبين المحترفين في النادي.ويحترف في الفريق الروسي متوسط ميدان منتخبنا الوطني صفاء هادي.