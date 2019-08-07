عودة 285 نازحاً لمناطق سكناهم في القائم

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن عودة 285 نازحاً من مخيمات النزوح في محافظة الأنبار إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء القائم غرب المحافظة.

ونقل بيان للوزارة تلقت ” الصباح الجديد”نسخة منه عن مدير فرع الوزارة في محافظة الانبار مصطفى حامد سرحان قوله انه “تم إعادة 285 نازحاً من مخيمات النزوح في مناطق بزيبز و المدينة السياحية وعامرية الفلوجة إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء القائم”.

وأضاف ان “كادر فرع الوزارة في محافظة الانبار استقبل العائدين بالتنسيق المباشر مع وزارة النقل ومحافظة الانبار وقيادة عمليات الانبار بعد استكمال كافة الإجراءات الإدارية والأمنية لعودة الاسر النازحة