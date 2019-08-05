عبد المهدي والغانمي والمهندس يصلون الى ديالى للاشراف على “إرادة النصر”

بغداد – الصباح الجديد

وصل رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي ورئيس اركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، الاثنين، إلى محافظة ديالى للاشراف على المرحلة الثالثة من عمليات إرادة النصر.

وذكر بيان لإعلام الحشد تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، أن “القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي ورئيس اركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس و وزيرا الداخلية ياسين الياسري والدفاع نجاح الشمري ومحافظ ديالى مثنى التميمي وصلوا الى محافظة ديالى للإشراف على عمليات إرادة النصر الثالثة”.

وكان الحشد الشعبي أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين عن انطلاق المرحلة الثالثة من عمليات ارادة النصر لمداهمة وتفتيش وتطهير مناطق شمال قضاءي جلولاء والمقدادية في ديالى ومناطق جنوب نينوى للقضاء على فلول داعش وانهاء تهديده.