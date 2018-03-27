كلية الإعلام تنظم منافسات لثلاث فعاليات وتعقد ندوة رياضية

بغداد ـ الصباح الجديد:

تنظم كلية الإعلام/ جامعة بغداد، منافسات رياضية ضمن جدول الفصل الثاني للانشطة الطلابية للموسم الدراسي الحالي 2017/2018 مطلع شهر نيسان المقبل، وبحسب مدير وحدة النشاطات الطلابية في كلية الإعلام، الدكتور ثائر كرم، ان يوم الأول من شهر نيسان المقبل سيشهد بدء منافسات الكلية لثلاث فعاليات هي (كرة القدم وتنس الطاولة والشطرنج).

واضاف: ان الكلية وضمن حرصها على دعم الإعلام الرياضي وتعزيز دوره، قررت اقامة ندوة متخصصة في الشهر المقبل يحاضر فيها معاون عميد كلية الإعلام للشؤون الإدارية الدكتور عمار طاهر، إلى جانب رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية، الإعلامي هادي جلو مرعي، كما ستقيم الكلية دورة تدريبية للكشافة بحسب توجيهات رئاسة جامعة بغداد.

وبين ان فرق كلية الإعلام، اشتركت مؤخراً في بطولات الجامعة للطلاب والطالبات، ففي بطولة كرة السلة مثل فريق الكلية منتخب باشراف الدكتورة راوية جبار ضمن البطولة التي اقيمت يوم 5 آذار الجاري، فيما يشرف المتحدث على فريق التنس الذي اختتم منافساته يوم 25 الجاري ويقود فريق الكرة الطائرة المدربة ليلو دهام وستجرى منافساتها يوم 8 من شهر نيسان المقبل.