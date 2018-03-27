«الشباب والرياضة» تجمع موظفي مكاتب المفتشين العموميين في منافسات خماسي الكرة

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكد وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان، ان الرياضة رسالة سلام ومحبة وتعارف وفرصة للخروج من الروتين اليومي الوظيفي.

جاء ذلك خلال حضوره افتتاح بطولة المفتشين العموميين بخماسي كرة الصالات التي انطلقت منافساتها تحت شعار (كلا للفساد)اليوم بمشاركة 25 فريق من مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وعلى قاعة خماسي الكرة في المجمع الشبابي في وزارة الشباب والرياضة وبحضور وزير الشباب والرياضة السيد عبد الحسين عبطان ومفتش عام وزارة الشباب والرياضة السيد حسن العكيلي والكادر المتقدم في الوزارة فضلا عن حضور عدد من المفتشين العامين من الوزارات المشاركة في البطولة وجمع من موظفي الوزارة .

وبين عبطان في تصريح لـ(قسم الاعلام والاتصال الحكومي) ان النجاح الذي تحققه الانشطة الرياضية التي تقيمها الوزارة، تعزز اليوم بقوة وقناعة بان القادم افضل ويعطينا صورة حقيقية عن مدى تأثير الرياضة في الانسان ، لافتا الى ان التجربة التي يخوضها مكتب المفتش العام بالوزارة من خلال جمع كافة اطياف الشعب العراقي من وزارات وجهات مختلفة بالوان رياضية جميلة مبهجة، ستجد طريقا الى الالفة والمحبة وبالتالي ستجد طريقها نحو الخروج من المألوف والابتعاد عن الاجواء الروتينية الوظيفية وتجديد الافكار والابداعات.

من جهته اشار مفتش عام وزارة الشباب والرياضة حسن العكيلي الى ان هذه الخطوة التي بادرت لها وزارة الشباب والرياضة لأول مرة في بطولة تجمع فيها مكاتب المفتشين العموميين، تعد خطوة ايجابية وبالاتجاه الصحيح كونها ستجمع شبابنا بأجواء مرحة تلقى بضلالها على نجاح العمل بالشكل المطلوب، فضلا عن الخروج من جو الروتين في العمل لاسيما وان مكاتب المفتشين العموميين مشغولين بأجواء مشحونة من التحقيقات والاستجوابات، معربا عن امله بفوز مكتب مفتش عام وزارة الشباب والرياضة بالبطولة كونه يتميز بشباب موهوبين بكرة القدم للصالات.

واوضح مسؤول شعبة الانشطة الرياضية في مكتب المفتش العام ماهر سعدي ان 25 فريقا تشارك في البطولة التي انطلقت منافساتها بين فريقي مفتش عام وزارة الشباب والرياضة ومفتش عام وزارة البلديات والاسكان، وتم تقسيم الفرق على ست مجموعات، تتأهل 16 فريقا الى الدور الثاني.