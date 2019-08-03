الصحفي شمران الياسري (ابو كاطع) اسم لأحد شوارع بغداد

طه رشيد

وافق مجلس محافظة بغداد، مؤخرا، على إطلاق اسم الكاتب والمناضل الراحل شمران الياسري (ابو گاطع) على الشارع الممتد بين ساحة الاندلس وجسر ملعب الشعب.

واقام الحزب الشيوعي العراقي ومجموعة كبيرة من الادباء والمثقفين احتفالية صباح يوم أمس في ساحة الاندلس لإعادة تسمية الشارع باسم شمران الياسري ابو گاطع، ورفع خلالها

الستار عن لوحة تحمل اسمه، وهو من جانب الاحتفال بوفاء بغداد، عاصمتنا الحبيبة، لهذا العراقي الفذ: شمران الياسري (ابو گاطع).

وفي الاحتفالية، القى ولده إحسان شمران الياسري كلمة عائلة الفقيد، والتي جاء فيها ” لم تبتهج عائلتنا مذ رحيله الى غربته الاولى في المنفى، ثم رحيله الابدي، مثل بهجتها اليوم، باحتضان بغداد العظيمة لهذا الاديب الكبير “.

وعن اهتمام العراقيين باثر ابو گاطع الادبي قال احسان: لقد احتفى العراقيون بشمران ايام الطغاة، مثلما احتفوا به بعد ذلك، فقد تداولوا اسمه ومؤلفاته ومنهجه، ونُسخت مؤلفاته وتم توزيعها سراً، ثم عند رحيل الطغاة، احتفوا به بمؤتمراتهم وندواتهم.

وفي ختام كلمته قدم الشكر للحزب ومجلس محافظة بغداد وأمانة بغداد وللاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق الذي كان له كلمته في هذه الاحتفالية، ألقاها الناقد المعروف فاضل ثامر حيث أكد على أن احتفاء “الاتحاد” بشمران الياسري يأتي من باب الأدب، لكون ابو گاطع كان كاتبا روائيا من طراز خاص وخاصة من خلال رباعيته الشهيرة.