بغداد ـ الصباح الجديد: كشف مقرر مجلس النوّاب عماد يوخنا, أمس الأحد, عن اجتماع مرتقب للرئاسات الثلاث خلال الساعات الـ 48 المقبلة لحسم الخلافات بشأن قانون الموازنة قبل جلسة الأربعاء المقبلة،. وقال يوخنا في تصريح صحفي إن “الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء ومجلس النوّاب) ستجتمع في غضون الـ 48 ساعة المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق ...
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  • الإثنين , 26 فبراير 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الرئاسات الثلاث تجتمع خلال يومين لحسم تمرير الموازنة

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف مقرر مجلس النوّاب عماد يوخنا, أمس الأحد, عن اجتماع مرتقب للرئاسات الثلاث خلال الساعات الـ 48 المقبلة لحسم الخلافات بشأن قانون الموازنة قبل جلسة الأربعاء المقبلة،.
وقال يوخنا في تصريح صحفي إن “الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء ومجلس النوّاب) ستجتمع في غضون الـ 48 ساعة المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سياسي بشأن تمرير الموازنة بشكلها النهائي”.
وأضاف يوخنا، أنه “في حال اتفق الرئاسات الثلاث سيتم إدراج الموازنة على التصويت خلال جلسة الأربعاء المقبلة وتمريرها”.
وكانت كتلة التغيير كشفت امس الأحد عن اجتماع مرتقب يضم الأحزاب الكردية الرئيسة لبحث عرض الحكومة الاتحادية بشأن رفع نسبة الإقليم في الموازنة.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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