السدود تستوعب 96 مليار متر مكعب والمخزون الحالي 9 مليارات

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكدت وزارة الموارد المائية، أمس الأحد، أن مخزون المياه في السدود العراقية يبلغ 9 مليارات متر مكعب من الماء فقط، في حين تصل الطاقة الاستيعابية لتلك السدود لـ 96 مليار متر مكعب.

وقال مستشار وزير الموارد ظافر عبد الله حسين في بيان تلقت”الصباح الجديد” نسخة منه، إن المياه المخزنة في السدود العراقية لا تتعدى الـ9 مليارات متر مكعب في “.

وذكر، أن السعة التخزينية لجميع السدود تصل لـ 96 مليار متر مكعب من الماء، مشيرا إلى أن مياه الإمطار أضافت أكثر من نصف مليار متر مكعب للمخزون المائي.

وأوضح، أن المخزون المائي يوفر مياه الشرب لمحافظات الوسط والجنوب لموسم الصيف المقبل فقط، منوهاً إلى أن العراق يعتمد على 70% من مخزونه المائي في ذوبان الثلوج المرتقب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة”.