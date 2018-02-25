البرلمان يوافق على إيقاف الترويج لإجازة الأربع سنوات

بغداد ـ الصباح الجديد:

أظهرت وثيقة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس النوّاب، موافقة رئاسة البرلمان على كتاب أمانة مجلس الوزراء بشأن إيقاف ترويج إجازة الـ 4 سنوات، وذلك بعد توقف العمل بقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (44) لعام 2017.

وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها “الصباح الجديد”، فان الأمانة العامة لمجلس النواب أكدت أن رئيس البرلمان، سليم الجبوري، وافق على كتاب الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المتضمن عدم الترويج لطلبات إجازة الأربع سنوات نظرا لتوقف العمل بقانون الموازنة الاتحادية رقم 44 لعام 2017 بسبب انتهاء السنة المالية.

ودعت إلى إبلاغ الموظفين بعدم الترويج لطلبات الإجازة في الوقت الحاضر لحين تشريع قانون الموازنة الاتحادية 2018 وضوابط تسهيل تنفيذها.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أفادت في وقت سابق من الشهر الماضي، انه نظرا لتوقف العمل بقانون الموازنة الاتحادية لعام 2017 بسبب انتهاء السنة المالية، فانها دعت إلى عدم ترويج إجازة الأربع سنوات.