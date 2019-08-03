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وزير الداخلية ويبحث مع رئيس وزراء قطر عدداً من الملفات الأمنية المهمة

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بغداد – الصباح الجديد

بحث وزير الداخلية ياسين الياسري اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء القطري وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني عددا من الملفات الأمنية الهامة ذات الاهتمام المشترك.

وذكر بيان صدر عن وزارة الداخلية تلقت ” الصباح الجديد ” ،أن “الياسري وصل قطر على رأس وفد امني وعقد حال وصوله اجتماعاً مع رئيس الوزراء القطري وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني في مقر وزارة الداخلية، تم خلاله بحث عدد من الملفات الأمنية الهامة ذات الاهتمام المشترك”.

واضاف، أن ” الياسري نقل تحيات رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي إلى دولة قطر قيادة وشعباً”.

وتابع البيان ،أن ” ال ثاني اصطحب وزير الداخلية في جولة تفقدية لبعض مرافق وزارة الداخلية القطرية ومنها كلية الشرطة ومركز القيادة الوطني ومقر مديرية مكافحة الجريمة الإلكترونية”.

وحسب البيان فان “الجانبين اكدا على أهمية الارتقاء بمستويات التعاون الأمني وتبادل الخبرات بين الدولتين والتدريب المشترك وبما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين ، معلنين عن الاتفاق على أن تكون هناك رؤية مستقبلية حول تعاون أمني بناء بين البلدين”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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