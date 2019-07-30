ألفا روميو سيستأنف عقوبة منَحَت هاميلتون نقطتين

العواصم ـ وكالات:

أكد فريق ألفا روميو نيته استئناف العقوبة بحق سائقيه الفنلندي كيمي رايكونن والإيطالي أنطونيو جيوفينازي في جائزة ألمانيا الكبرى، المرحلة الحادية عشرة من بطولة العالم للفورمولا وان، والتي صبت في صالح بطل العالم سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون.

وبعدما حلّ رايكونن وجيوفينازي في المركزين السابع والثامن توالياً في السباق الألماني الذي شهد العديد من التقلبات والحوادث في ظلّ ظروف مناخية ماطرة، فرض المنظمون عقوبة إضافة 30 ثانية إلى توقيت كل منهما على خلفية عدم انتظام في عمل القابض عند الانطلاق، ما سمح لهاميلتون بالتقدم من المركز الحادي عشر إلى التاسع وتاليا نيل نقطتين، بينما تقدم سائق وليامس البولندي روبرت كوبيتسا إلى المركز العاشر.

وكان السباق الذي انتهى بفوز سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن، أول سباق هذا الموسم يفشل فيه فريق مرسيدس المهيمن على بطولة العالم من حصد أيّ نقطة، بحلول هاميلتون متصدر الترتيب العام خارج جدول النقاط، وخروج زميله الفنلندي فالتيري بوتاس من المنافسة.

وقال مدير فريق ألفا روميو فريدريك لوفاسور «أمر مخيب جداً أن يتم فرض عقوبة على سائقينا وإخراجنا من النقاط بعد سباق مثير كهذا، الوضع (عدم انتظام القابض) ظهر خلال اللفات خلف سيارة الأمان قبل انطلاق السباق (…) كان خارج سيطرتها وسنحقق في الموضوع».

أضاف «نحترم إجراءات الفيا (الاتحاد الدولي للسيارات) وعمل المفوضين، لكننا سنستأنف القرار لأننا نعتبر أن في حوزتنا الحجج والأدلة القابلة لنقضه، كيمي وأنطونيو قادا بشكل جيد جداً في ظروف صعبة والمركزان السابع والثامن كانا المكافأة المستحقة لأدائهما».وسيكون تثبيت النتائج الجديدة للسباق رهن قرار الاستئناف.