ميسي يرد على «شائعات» إيبيزا

مدريد ـ وكالات:

نفى الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب وقائد برشلونة، حدوث مشاكل له ليلة أمس الأحد، خلال وجوده في جزيرة إيبيزا الإسبانية، مع زوجته وبعض زملائه في الفريق الكتالوني.

وكانت مقاطع فيديو قد انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، تُظهر مغادرة ميسي لحفل غنائي برفقة بعض رجال الأمن.وتحدثت تقارير صحفية عن حدوث مشادة بين “البرغوث” وأحد الأشخاص.

لكن ميسي قال، اليوم الاثنين، عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”: “قضينا ليلة رائعة بالأمس في إيبيزا مع الأصدقاء، ولن نرد على أشياء ليس لها علاقة بالواقع”.وأضاف: “قضينا وقتا ممتعا، والجميع عاملنا جيدًا كما هو الحال دائمًا”.

وستنتهي عطلة ميسي في جزيرة إيبيزا، اليومالاربعاء 31 تموز الجاري، بعدما قضى جزءًا من إجازته في الأرجنتين، وآخر في أنتيجوا وبربودا بالكاريبي، حيث سينتظم في التدريبات مع برشلونة تحضيرا للموسم الجديد، الذي تنتظره فيه الكثير من التحديات.