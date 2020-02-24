الشبابي يلاقي مصر في ربع نهائي كأس العرب.. الخميس

الشرطة وأمانة بغداد يفتتحان ثالثة ممتاز الكرة غدا

بغداد ـ الصباح الجديد:

يلاقي منتخبنا الشبابي لكرة القدم شقيقه المصري في ربع نهائي كأس العرب تحت 20 عاما الجارية احداثها في السعودية في الساعة السادسة والنصف من مساء بعد غد الخميس في ملعب الامير محمد بن فهد.

وبلغ منتخبنا الشبابي بقيادة مدربه قحطان جثير، دور ربع النهائي بعد تمرزه ثانيا في المجموعة الاولى برصيد 4 نقاط خلف منتخب تونس المتصدر، ولعب الشبابي 3 مباريات في الدور الاول فخسر امام تونس بهدفين لهدف، وتعادل سلبا امام الكويت وفاز على موريتانيا بهدفين نظيفين.

في وقت تأهل منتخب مصر متصدرا لترتيب المجموعة الثالث برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز على الجزائر باربعة اهداف لهدف والتعادل امام السعغودية 2ـ 2، والفوز على فلسطين باربعة أهداف لهدفين.

ويلتقي في ربع النهائي الخميس ايضا، تونس والجزائر، في حين تقام الجمعة مباراتان، يلعب المغرب امام ليبيا، والسنغال يلاقي البحرين.

إلى ذلك، تنطلق يوم غد الاربعاء مباريات الجولة الثالثة، باقامة مباراة الشرطة وأمانة بغداد في الساعة الرابعة والنصف مساء، وتقام يوم غد الخميس 3 مباريات، ففي ملعب الشعب الدولي يتقابل الزوراء والكهرباء في التوقيت ذاته، ويلتقي الحدود مع نفط الوسط في ملعب التاجي في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، اما مباراة الميناء والنفط فتقام في ملعب الفيحاء في التوقيت ذاته.

وتجرى الجمعة 3 مباريات ايضا، لقاء القمة الجماهيري بين الجوية والطلبة يضيفه ملعب الشعب الدولي في الساعة الرابعة والنصف مساء، وتقام مباراة الصناعات الكهربائية ونفط ميسان في ملعب الصناعة في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، ويتقابل نفط الجنوب وأربيل في ملعب الفيحاء في الساعة الرابعة والنصف مساء.. وحصل نادي النجف على انتظار.

من جانبه، حدد الاتحاد المركزي لكرة القدم، يوما واحدا لتواجد الاعلام داخل الاتحاد.وذكر الاتحاد انه «تقرر ان يكون يوم الاربعاء من كل اسبوع الساعة الواحدة ظهرا موعدا لتواجد الاعلاميين والقنوات الاعلامية في مقر الاتحاد».

وبين انه «سيتم الحصول على مادتهم الاعلامية مع نشر التقرير الاسبوعي لعمل الاتحاد».

من جانبه، أكد مدرب الحدود أن ردة فعل فريقه أمام نفط الجنوب، كانت متوقعة بعد الخسارة في الجولة الماضية من الدوري أمام أربيل.

وفاز الحدود على ضيفه نفط الجنوب (2-0)، على ملعب التاجي الأحد، في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.وقال جبار : «الطريقة المعتمدة لمسابقة الدوري تجبرك على العودة بعد كل كبوة لأن الخسارتين المتعاقبتين تعني تراجعًا كبيرًا في لائحة الترتيب».

وأضاف: «عزمنا على ضرورة تعويض خسارتنا الأولى أمام أربيل خلال لقاء نفط الجنوب وتمكنا من تحقيق المطلوب».وتابع: «اللاعبون قدموا مباراة كبيرة، وطبقوا الواجبات المحددة لهم وتمكنا من استغلال نقاط ضعف نفط الجنوب وأسفر الضغط المتواصل عن تسجيل هدفين وأهدرنا فرصًا أخرى قابلة للتسجيل».

وأوضح أن حسام جاد الله من المواهب الصغيرة والمميزة حيث تم اكتشاف موهبته هذا الموسم مع الفريق، مضيفًا: «منحناه الفرصة الكاملة وتمكن من تقديم نفسه بقوة حيث سجل هدفي المباراة».

من جانب اخر، اكد جهاد الطاهر مشرف فريق الميناء لكرة القدم، ان فريقنا قدم أداء كبير ولعب بروحية الفوز و الإنتصار.واضاف لاعلام النادي نؤكد أن كل مباراة لفريقنا في الدوري تعتبر لنا نهائي بطولة.وبين لن نفرط بعون لله في اي نقاط من مبارياتنا القادمة و سنتمسك بالصدارة.

وتابع تكاتف الجميع من ملاك تدريبي و لاعبين و ادارة النادي سيكون للميناء الحظ الأوفر في المنافسة على الدوري.وزاد ان هذا الموسم الميناء عازم على تقديم الأداء و النتائج التي تليق بتاريخ النادي.

وذكر نعاهد جماهيرنا المينائية الوفية على ان يكون هذا الموسم استثنائياً، ونعيد البريق للكرة البصرية