الشرطة يلاقي استقلال طهران بهدف التأهل لثمن نهائي دوري أبطال آسيا

درجال يحث لاعبي الاخضر على التفوق في لقاء اليوم

بغداد ـ الصباح الجديد:

بارك وزير الشباب والرياضة عدنان درجال الفوز المستحق لممثل الكرة العراقية نادي الشرطة على اهلي جدة السعودي بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري الابطال الاسيوي ، مثمنا الاداء الكبير لأبناء القيثارة، مطالباً إياهم ببذل قصارى جهدهم لتأكيد تفوقهم في مباراتهم اليوم من أجل حسم المجموعة وهم يلاقون استقلال طهران الايراني.

ويلعب فريق نادي الشرطة ممثل الكرة العراقية في الساعة التاسعة من مساء اليوم الاحد مباراته المهمة والفاصلة امام استقلال طهران الإيراني ضمن الجولة الخامسة لدوري أبطال آسيا لحساب المجموعة الاولى، المباراة يضيفها استاد حليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

وبلغ فريق الاهلي السعودي متصدر المجموعة دور الـ 16 للبطولة برصيد 6 نقاط، وللشرطة 4 نقاط ولاستقلال طهران نقطة واحدة، بعد الغاء نتائج فريق الوحدة الإماراتي الذي انسحب من البطولة.

وسبق للشرطة ان تعادل بهدف لمثله امام استقلال طهران الإيراني بهدف لكل منهما، في المباراة الاولى التي ضيفها ملعب فرانسوا حريري في اربيل شهر شباط الماضي، سجل للفريق الايراني المدافع حسام كاظم بالخطأ في مرماه في الدقيقة 24، وتمكن علي فائز انب يسجل هدف التعديل للشرطة من ركلة جزاء في الدقيقة 48.

من جانبه، رأى مدرب لياقة نادي الشرطة لكرة القدم، المحترف الإسباني غونزالو رودريغيز، انه «من الجنون» لعب ثلاث مباريات خلال أسبوع وحد في دوري ابطال آسيا.. وتغلب الشرطة على الأهلي السعودي 2-1 الخميس، بعدما خسر معه يوم الاثنين الماضي بنتيجة 1-0.

وقال رودريغيز عبر صفحته على «فيسبوك»، «انا سعيد جدا لأننا استطعنا منح لحظة سعيدة للجماهير العراقية».وأضاف «شكرا لكل كلامكم الطيب عن التحضير البدني، لكن صدقوني الامر لا يتعلق بمدرب اللياقة البدنية بل باللاعبين… كيف قاتلوا حتى النهاية، كيف يعملون في التدريبات، كيف يتبعون الخطط التكتيكية… هم من يستحقون كل الثناء وليس انا».وتابع «لدينا مباراة صعبة اليوم.. مباراتنا الثالثة في 7 ايام.. انه امر جنوني ولكن كالعادة، سنبذل قصارى جهدنا انطلقوا يا رفاق».

هذا وتأكد غياب لاعب فريق نادي الشرطة لكرة القدم ، محمد قاسم، عن مباراة اليوم الأحد أمام نظيره استقلال طهران الإيراني، في إطار دوري أبطال آسيا.. يأتي ذلك بعد تجدد إصابة محمد قاسم، أثناء مواجهة أهلي جدة، والتي انتهت بفوز الشرطة بنتيجة 2-1.

وقال مصدر من داخل بعثة الشرطة «غياب محمد قاسم عن مواجهة الاستقلال، أمر مؤكد، بعد تجدد إصابته في العضلة الخلفية».وأضاف «الإصابة تفرض على محمد قاسم، الغياب لمدة 3 أيام على أقل تقدير».وأوضح أن قاسم خضع أول أمس، للفحوصات من أجل تشخيص ومعالجة الإصابة. .. يشار إلى أن الدولي محمد قاسم، انتقل من القوة الجوية لصفوف الشرطة، وسط صفقة أثير حولها الكثير من الجدل.