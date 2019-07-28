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عملية عسكرية للقضاء على عناصر “داعش” في صحراء جنوب الرطبة العراقية

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بغداد – الصباح الجديد

أعلنت السلطات المحلية العراقية في قضاء الرطبة، أنها أطلقت عملية عسكرية لمطاردة ما تبقى من عناصر لتنظيم “داعش” الإرهابي في صحراء جنوب القضاء.

وأفاد قائمقام قضاء الرطبة، عماد الدليمي، أن العملية العسكرية لمطاردة عناصر “داعش” المتبقين في صحراء جنوب الرطبة قد انطلقت اليوم الأحد.

وأشار الدليمي أن العملية بقيادة فرقة المشاة الأولى العراقية وبمساندة طيران العسكري والحشد الشعبي العراقي.

وتابع الدليمي قائلا “تم تدمير مضافات ومواقع داعش يستخدمونها كمخابئ في الصحراء”

كما أكد الدليمي أن العملية مازالت مستمرة حتى القضاء على كل فلول تنظيم “داعش” الإرهابي.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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