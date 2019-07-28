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المحكمة الاتحادية: لا يجوز التوقيف والتحقيق دون قرار قضائي

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بغداد – الصباح الجديد

اصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، بيانا تؤكد فيه على عدم جواز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي، مشددة على استقلال القضاء وعدم التدخل في اختصاصاته.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” إن “المحكمة أكدت في احكامها على عدم جواز توقيف احد أو التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي وذلك وفقاً للمادة (37) من الدستور النافذ”.

وأضاف الساموك، ان “عدداً من الأحكام اصدرتها المحكمة الاتحادية العليا قضت بموجبها بعدم دستورية مواد في قوانين أعطت صلاحية توقيف المتهمين إلى غير القضاة”.

وأشار إلى أن “من بين تلك الاحكام هو الحكم الصادر بالرقم (15/ 2011) الذي قضت بموجبه المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية المادة (237) من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984، الذي نص على ان قرار التوقيف يصدر من المدير العام أو من يخوله بذلك ويقدم الموقوف إلى المحكمة الكمركية خلال ثلاثة ايام من تاريخ توقيفه”.

وبين، أن “المحكمة الاتحادية العليا أكدت أن المادة (37) من الدستور لها العلوية في التطبيق”، لافتاً إلى “حرص المحكمة الاتحادية العليا على استقلال القضاء وعدم التدخل في اختصاصاته”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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