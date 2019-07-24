مباراة استعراضية للنجوم في ذكرى التتويج بكأس آسيا

بغداد ـ الصباح الجديد:

يحتضن ملعب الشعب الدولي، نهاية تموز الجاري، موعداً لمباراة استعراضية بين نجوم العراق في كأس آسيا 2007 ونجوم العاصمة بغداد السابقين.. وتبنى محافظ بغداد فلاح الجزائري، تنظيم المباراة، فيما وجه وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، باقامة المباراة على ملعب الشعب الدولي.

المباراة الاستعراضية ستقام بين نجوم اسيا بقيادة يونس محمود ونجوم العاصمة بغداد بقيادة احمد راضي في التاسع والعشرين من شهر تموز الجاري.. وسيكون هناك حضور شرفي لنجوم منتخبنا الوطني المشارك في نهائيات كاس العالم في المكسيك عام 1986.

وكذلك سيخصص ريع المباراة التاريخية، لعوائل اربعة من لاعبي منتخباتنا الوطنية الراحلين ناطق هاشم من القوة الجوية وعلي حسين شهاب من الطلبة وعلي كاظم من الزوراء وعباس رحيم من الشرطة.. من جانبها، فان شركة عشتار للنقل التلفزيوني ستتكفل بنقل المباراة باجور رمزية.