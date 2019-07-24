  • الأربعاء , 24 يوليو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • رياضة
  • قبضات الخطوط أولا في بطولة العراق للشباب

قبضات الخطوط أولا في بطولة العراق للشباب

رياضة
0 تعليق
6 views

بغداد ـ المكتب الإعلامي:
خطف فريق الخطوط المركز الاول في بطولة العراق بالشباب للملاكمة التي اختتمت مساء امس الأول على قاعة المركز التخصصي لرعاية الموهبة في وزارة الشباب والرياضة والتي استمرت لخمسة ايام متواصلة تنافس فيها ٤٦ ناد واكثر من مئة وستين ملاكما بمختلف الاوزان.
الخطوط توج بلقب البطولة فرقيا بعد حصوله على (٤٦) نقطة، فيما حل الاتصالات بالمركز الثاني جامعا (٣٢) نقطة فيما جاء فريق الشرطة بالمركز الثالث بعشر نقاط والعمارة بالمركز الثالث مكرر بذات النقاط.
وبعد انتهاء البطولة اختير فريقي الزوراء والجنوب ليتوجا بلقب الفريق المثالي وكذلك توّج الملاكمين باقر امير (٩١) كغم وسجاد علي (٧٥) كغم بلقب الافضل في البطولة، وتم اختيار الملاكم محمد أنور وزن (٥٢) كغم افضل ملاكم صاعد نظرا لما قدمه من مستويات خلال البطولة.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة