العبادي يلوّح باللجوء الى المعارضة عند انحراف مسار الدولة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي امس السبت ان ائتلافه سيلجأ الى المعارضة التقويمية في حال تسجيل اي انحراف لمسار الدولة.

وذكر بيان صادر لمكتب العبادي تلقت الصباح الجديد نسخة منه إن الاخير التقى بالملاك المتقدم في مكتب النجف والفرات الاوسط.

وشدد العبادي على اهمية الحفاظ على المنجز المتحقق بالانتصار على تنظيم داعش وانهاء الطائفية مجتمعياً وطائفية الدولة ، والدولة يجب ان تكون لكل مكونات الشعب العراقي والنجاح بجعل قواتنا الامنية في مسارها الوطني ، فضلاً عن انهاء مشاريع تقسيم البلد .

ودعا الى الحفاظ على ثروات البلد برغم كل التحديات الاقتصادية من خلال سياسة مالية على وفق منهج علمي ، وما تحقق من نجاح على مستوى الملف الخارجي بإقامة افضل العلاقات مع الدول على اساس سياسة الحياد والتوازن والمصالح المشتركة .

ولفت العبادي إلى أن دعم الدولة ومؤسساتها اذا استمرت بمراكمة النجاحات ، اما اذا كان هناك تراجع فسنكون اول القوى السياسية التي تتصدى للخطأ من خلال نهج المعارضة التقويمية وهي تعني اصلاح اي انحراف قد يحدث من قبل مؤسسات الدولة .