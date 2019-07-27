مجلس النواب يتسلم 40 كتابا لرفع الحصانة عن اكثر من 30 عضوا

بغداد – الصباح الجديد:

أكدت اللجنة القانونية النيابية، امس السبت، مضي مجلس النواب في رفع الحصانة عن النواب المطلوبين للقضاء ، وفيما قالت ان طلب رفع الحصانة اجراء دستوري، أوردت كتلة الحكمة، تسلم مجلس النواب أربعون كتابا لرفع الحصانة عن بعض النواب. وقــــال النائب عــــن الكتلة خالد الجشعمي، إننا “مع مطالبة مجلس القضاء الاعلى برفع الحصانة عن بعض النواب الذين كانوا يشغلون مناصب تنفيذية ولديهم ملفات فســــاد مفتوحة لدى القضاء”، مشــــددا على “ضرورة رفع الحصانة عنهم للمثول امام القضاء”.

وطالب الجشعمي، هيئة رئاسة مجلس النواب، بـ”إحالة طلب مجلس القضاء الاعلى والمحاكم العراقية برفع الحصانة عن النواب الذي عليهم ملفات وتحويلها مع الوثائق الى اللجان المختصة لدراستها حتى لا تكون هناك أمور كيدية”.



، مبينـا أن «الحصانة وضعت لحماية النائــــب في حال تصدي النائب لحالات فسـاد أو رأي معين».

وأشار الى أن «هناك 40 كتابا وصل من المحاكم الى مجلس النواب لرفع الحصانة عن بعض النواب»، مستدركا ان «الـ 40 كتاباً لا تعني أن العدد 40 نائبا، وإنما قد يكون هناك أكثر من ملف عن نائب واحد»، مشدداً على ضرورة «التمييز بين الفساد المالي والاداري وبين التصريحات ومحاكم النشر، ونحن ضد رفع الحصانــــة عن النواب في حال التعبير عن الرأي أو التصريحات».