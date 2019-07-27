طيبة فاهم تحرز ذهب بطولة أندية النساء بالمصارعة

بغداد ـ شيماء الجاف*

حصلت اللاعبة طيبة فاهم غبراهيم على المركز الأول في لعبة المصارعة النسوية التي اقيمت برعاية الإتحاد المركزي للمصارعة منتصف شهر تموز الجاري في محافظة القادسية .

وأعلنت طيبة لصحيفة «الصباح الجديد» انني لافخر ان اكون في هذه البطولة تحت رعاية الاتحاد المركزي للمصارعة برغم ضروف الامتحانات استطعت أن احقق المركز الاول على العراق وزن 70كغم و اقدم شي خلال فترة قصيرة من التدريب باقل من اسبوع، كما اتقدم بالشكر والتقدير الى المدرب الدولي، علي كريم، هو الذي تبنى تدريبي على اللياقة البدنية برغم الضغوطات الإجتماعية على الرياضة النسوية، وسيبقى شعاري في الحياة (يجب ان يكون ايمانك اكبر من خوفك).

هذا والجدير بالذكر أن اللاعبة طيبة فاهم، لاعبة منتخب وطني للمصارعة طالبة سادس اعدادي من مواليد ١٩٩٩وشاركت في بطولات دولية وهي الحاصلة على المركز الثاني في البطولة العربية.

وكالة الكاشف نيوز