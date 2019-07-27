الشطرنج خامساً في بطولة العرب

رافد ـ البدري*

توجت اللاعبة سالي عباس بذهبية بطولة العرب الفردية بالشطرنج دون 20 عاماً،والتي اختتمت يوم امس في العاصمة الاردنية عمان بمشاركة 16 دولة هي: العراق وسوريا وتونس والامارات والجزائر وقطر والسعودية واليمن ولبنان وفلسطين والمغرب والبحرين وعمان والكويت وليبيا والاردن البلد المنظم للبطولة ولكلا الجنسين، واحرز اللاعب احمد جزا جمال الوسام الفضي للشباب دون 18 عام، كما توج اللاعب امين محمد عيدان بالوسام البرونزي للبراعم دون 10 اعوام، وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة ظافر عبد الامير: البطولة قوية جداً والمنافسة على اشدها بين اللاعبين الذين تواجدوا فيها من اجل حصد اوسمة التفوق، كما ان مشاركة 16 دولة وباستعداد مثالي يعني الكثير، مضيفاً ان حصولنا على المركز الخامس عربياً وفي هذه الظروف الصعبة والاستثنائية يعتبر انجازاً.. وتمكنت اللاعبة سالي عباس عبد الزهرة من الحصول على لقب استاد دولي (IM) باحرازها الميدالية الذهبية دون 20 عام بعد ان حققت العلامة الكاملة بفوزها على جميع اللاعبات التي واجهتن، حيث ان قوانين البطولة تمنح لقب استاد دولي للفائزين بالاوسمة الذهبية،وبذلك تكون اللاعبة سالي عباس قد انضمت الى اللاعبات العراقيات اللواتي حصلن على لقب استاد دولي وهن: ايمان حسن الرفيعي ودلباك اسماعيل، كما حصلت على نورمل واحد من لقب استاد دولي كبير (GM)، والذي يتحتم عليها الحصول على 3 نورمل لولوج هذا اللقب، وبذلك تكون امامها فرصة كبيرة للحصول على اول لقب كراند ماستر للعراق.

كما حصل اللاعب احمد جزا جمال هو الاخر على لقب استاد دولي (IM)، بعد فوزه بالميدالية الفضية وبالمركز الاول مكرر، بعد ان تساوى بالنقاط مع اللاعب الاردني لؤي سمير الذي تفوق بفارق نقاط الطاولات وبعشر واحد منها، لذلك اعتبرت اللجنة المنظمة ان اللاعب العراقي احمد جزا يستحق المركز الاول مكرر وبالميدالية الفضية، وتتويجه بلقب استاد دولي رغم صغر عمره الذي لايتجاوز 16 عام، وبذلك يكون قد انضم الى 6 لاعبين عراقيين يحملون لقب استاد دولي وهم: سعيد عبد الرزاق وسعد سرسم واراز باسم واحمد عزيز ونوح علي حسين وحسين علي حسين، وكان اللاعب احمد جزا الذي خاض 9 جولات قد فاز في 6 جولات وتعادل في اثنتين وخسر واحدة منها امام اللاعب اللبناني فرهاد جواد.. وتوج لاعبنا امين محمد عيدان بالميدالية البرونزية لدون 10 اعوام، بعد ان جمع (6.5) نقطة من 9 جولات خاضها، وتوج بالوسام الذهبي لهذه الفئة اللاعب الفلسطيني سدير محمد.

المنسق الإعلامي لاتحاد اللعبة