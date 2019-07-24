جنيفر لوبيز: زهير مراد المصمم الأقرب لي

الصباح الجديد – وكالات:

تحتفل جنيفر هذا العام بعيد ميلادها الخمسين، وقد قررت بهذه المناسبة أن تقوم بجولة عالميّة تحمل عنوان My Party World Tour، وستقدّم إحدى حفلاتها في مصر خلال شهر آب/أغسطس المقبل.

وفي إطار الترويج لهذه الجولة، ظهرت لوبيز في إحدى المقابلات المصوّرة، وأعلنت رداً على سؤال طُرح عليها، أن مصمم أزيائها المفضّل هو اللبناني زهير مراد الذي ارتدت من أزيائه مرات عديدة على المسرح، وفي مناسبات البساط الأحمر.

وصرّحت لوبيز أنها تعرّفت على عمله منذ عدة سنوات من خلال عرض له رأته على قناة “فاشن تي في” في العام 2010، وحرصت حينها على البحث عنه لترتدي من أزيائه في حفل Met Gala الذي يُعد أحد أشهر المناسبات السنويّة في عالم الموضة.

نشر المصمم مراد على صفحته في موقع إنستغرام جزءًا من هذه المقابلة، التي كشفت خلالها لوبيز أيضاً أنه صمم أزياء جولتها الفنيّة الجديدة. وعلاقة لوبيز بالمصممين العرب لا تقتصر على تعاونها مع زهير مراد فقط، برغم كونه الأحب إلى قلبها، فقد رأيناها ترتدي تصاميم من توقيع إيلي صعب، ونيكولا جبران، ورامي قاضي في أكثر من مناسبة.