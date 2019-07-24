الصين تخطط لغزو سوق الإمارات بسيارة متطورة!

الصباح الجديد – وكالات:

تخطط Chery الصينية لاكتساح الأسواق العالمية والعربية وخصوصا سوق الإمارات بسيارة كروس أنيقة ومتطورة من عائلة Exeed الشهيرة.

وبالنظر للصور والفيديوهات التي انتشرت لهذه السيارات يمكن أن نلاحظ أنها أتت بهياكل غاية في الأناقة، شبيهة من حيث التصميم بهياكل سيارات Range Rover Evoque الأخيرة، ومزينة بمشبك أمامي عريض مطلي بالكروم.

أما مقصورة هذه السيارات فأتت بمقاعد جلدية مريحة مكسوة بالجلد تتسع لخمسة ركاب، يمكن التحكم بدرجة حرارتها عبر نظام إلكتروني متطور، وزودت بواجهة قيادة مميزة عليها شاشتان تعملان باللمس، ومزودة بمنظومة مولتيميديا حديثة، وأنظمة تكييف ونظام لتنقية الهواء.

كما زودت هذه المركبة بكاميرات وحساسات لقياس المسافات من الأمام والخلف، ونظام لمنع انزلاقها على المنعطفات، ونظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام يتحكم بحركة كل عجلة على حدة على الطرق الوعرة.

وستطرح بعدة أنواع من المحركات، أبرزها محرك توربيني بسعة 1.6 وعزم 200 حصان، سيعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بسبع مراحل.