ماضون في عمليات تطوير يومياتنا المينائية على الأرض وفي عرض البحر

مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق ل ( الصباح الجديد) :

البصرة _ سعدي السند :

قال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق الدكتور المهندس صفاء عبدالحسين ان المتابع لحركة العمل في كل مواقع موانئنا يرى انجازات يومية في شتى التخصصات التي تتعامل بها الشركة في ضوء خططها وبرامجها وانطلاقا من مسؤولياتها في الأرتقاء بدعم الأقتصاد الوطني من خلال عطاءاتها المتواصلة بتضافر جهود منتسبيها جميعا وهم يؤكدون دورهم بالشكل المخطط له لتحقيق المزيد من النجاحات للمحافظة على مكانتها المرموقة بين موانئ العالم .

وأضاف مدير عام الموانئ في حديثه الذي خصّ به الصباح الجديد اننا ماضون في عمليات تطوير كل مايخص يومياتنا المينائية على الأرض وفي عرض البحر من خلال العاملين الغيارى الذين يقدمون جهودا كبيرة في تخصصاتهم ويعلنون وبشكل دائم أنهم يسابقون الزمن ليحققوا كل ماهو مطلوب منهم في الأرتقاء بمهام شركتهم وانجاز أعمالهم بمسؤولية وأداء مميزعلى طريق خدمة الوطن العزيز . وبين المدير العام لدينا على سبيل المثال انجازات ونجاحات غير مسبوقة بتفريغ حمولات تبلغ آلاف الأطنان من بواخر ترسو في هذا الرصيف او ذاك وبأوقات قياسية تبعث على الفخر لتغادر الباخرة الراسية رصيف رسوها وتأتي لترسو باخرة محملة أخرى ، كما ان جدول الأيرادات قد بدأ بالتصاعد والتزايد حيث سجلت ايراد الخدمات البحرية فقط في الاقلاع والرسو والذي يديره قسم الشؤون البحرية على اعلى ايراد خلال الأشهر الماضية لموانئنا التجارية الخمسة والنفطية لتصل الى أرقام كبيرة وهكذا وان هذه الروحية والفعل الوطني الأسمى يبعث في نفوس الجميع فرحا خالصا وشعورا طيبا بأن لا مكان للمستحيل أمام شهامة العراقيين من أجل خدمة وطنهم .

ميناء الفاو سيغير خارطة للتجارة البحرية العالمية

وأوضح ان هذا الصرح العملاق الذي سيضاهي الموانئ العالمية وسيغير خارطة العالم بالنسبة للتجارة البحرية العالمية كما قلنا وقد أعلنت شركة الموانئ العراقية، في 30 نيسان الماضي ، عن أفتتاح مشروع كاسر الامواج الغربي ووضع حجر الاساس لمشاريع البنى التحتية في ميناء الفاو الكبير.

يذكر أن وزارة النقل وضعت في عام 2010 حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير الذي يحتوي وفقاً لتصاميمه الأساسية التي وضعتها شركة استشارية إيطالية على عشرات الأرصفة التخصصية ، منها 46 رصيفاً لاستقبال البواخر الناقلة للحاويات، فضلاً عن ساحة كبيرة لخزن الحاويات وساحة أخرى متعددة الأغراض ، ومن المقرر أن تكون الطاقة الاستيعابية القصوى للميناء 99 مليون طن سنوياً عند اكتمال جميع مراحله المخطط لها ونزور بشكل مستمر مشروع ميناء الفاو الكبير للاطلاع على سير العمل فيه ونعقد اجتماعاتنا مع هيئة مشروع ميناء الفاو الكبير ونحقق لقاءات عمل مع الاستشاري الإيطالي للمشروع والشركة الكورية التي انيط بها العمل لعمليات السدود الصخرية وإنشاء الساحات الترابية ومتابعة نسب الإنجاز المتحققة ولغرض تعزيز فعالياتنا المينائية في مشروع ميناء الفاو الكبير تعمل شعبة التنوير البحري من قسم السيطرة والتوجيه البحري العائد للشركة على تأثيث قناة وحوض ميناء الفاو الكبير حيث قامت ملاكات طاقم الباخرة النسر بنصب عوامات كبيرة ذات مواصفات حديثة ومنارة بأحدث التقنيات البحرية.

ولفت المدير العام الى ان الشركة ماضية قدما لتأهيل وتأثيث قنواتنا الملاحية بالعوامات البحرية لتكون جميع قنواتنا الملاحية مؤثثة ومؤمنة بشكل جيد وبمواصفات عالمية لمرور الوحدات البحرية من جميع أنحاء العالم وتبحر عبرها بسلامة وامان.

قبول الطلبة

وقال لقد اجتمع مجلس الاكاديمية البحرية في البصرة لمناقشة آلية قبول الطلبة الجدد المتعاقدين مع موانئ العراق وذلك لوضع ضوابط للقبول والذي من خلاله سوف يعمل الطلبة على الوحدات البحرية العاملة في الموانئ العراقية . وأكدنا في الأجتماع ان وزير النقل المهندس عبدالله لعيبي باهض يتابع وباهتمام كبير مراحل اعداد طلبتنا في الاكاديمية البحرية لغرض تهيأتهم لتسلم الواجبات الوظيفية المناطة بهم وان الأكاديمية البحرية تقوم سنويا بتخريج اعداد من الضباط والمهندسين والطواقم البحرية ومنحهم شهادات متنوعة الاختصاصات للعمل والتعاقد مع المؤسسات البحرية في البصرة ومنها موانئ العراق وشركة النقل البحري وناقلات النفط العراقية.

برنامج اسبوعي للقاء الموظفين والمواطنين

واختتم مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق حديثه بالقول نلتقي ضمن برنامجنا الاسبوعي عددا من الموظفين والمواطنين في مقر الشركة ونوجه الدوائر المعنية بحل المعوقات والمشكلات التي تواجه عمل الموظفين والمواطنين في الشركة بكل شفافية وموضوعية ونؤكد دائما على ضرورة أن تسود العدالة وان يجري العمل ضمن الأطر القانونية وان تسود فيه ايضا روحية القانون ذلك لانتفاع أكثر عدد ممكن وان العمل الجديد في الشركة يتطلب تكاتف الجميع وتفاعلهم الجاد في اتمام وإنجاح دور الشركة الفعال في التعامل مع الأفراد والمؤسسات بشكل رسمي وشفاف.