محافظ بغداد يفتتح مركزاً صحياً في حي تونس

بغداد _ الصباح الجديد :

افتتح محافظ بغداد المهندس فـلاح الجزائري مركزاً صحياً في حي تونس بعد اعادة تأهيله والذي يخدم قرابة 4000 الاف عائلة.

وقال محافظ بغداد خلال افتتاحه المركز الصحي برفقة رئيس مجلس المحافظة الدكتور رياض العضاض ومدير دائرة صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي ان المركز الصحي تم اعادة تأهيله وبناءه بعد توقف العمل لعدة سنوات بسبب الاضرار التي طالتـه ، مؤكدا تهديم المبنى القديم واعادة بناءه بتكاليف بسيطة وبتضافر جهود الملاك المتقدم في المحافظة وصحة الرصافة «.

ولفت الى ان « افتتاح المركز هو استكمال لخطوات محافظة بغداد لافتتاح العديد من المراكز الصحية ضمن حملة خدمة بغداد شرف لنا ولتقديم الخدمات الطبية والصحية الافضل للمواطن البغدادي «.

من جهته اوضح مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي أن المركز يخدم قرابة 4000 الاف عائلة ويتكون المركز من غرف للأطباء لفحص المرضى والخدمات الطبية الاخرى وغرف لفحص وجراحة الاسنان وغرفة لتحصين الاطفال ورعاية الام والطفل إضافة الى مختبر وصيدلية وغرفة للصحة المدرسية وتعزيز الصحة النفسية والإمراض غير الانتقالية وغيرها من الخدمات التي تسهم في الارتقاء بالخدمات الطبية والصحية.