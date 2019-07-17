مجلس النواب الأميركي يدين «التعليقات العنصرية» لترامب

بسبب تغريداته العنيفة التي استهدفت أربع نائبات ديموقراطيات

متابعة ـ الصباح الجديد :

دان مجلس النواب الأميركي رسميا امس الاول الثلاثاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب تغريداته العنيفة التي استهدفت أربع نائبات ديموقراطيات ولغته العدائية تجاه المهاجرين، في الوقت الذي نفى فيه ترامب أن يكون عنصريا.

وبالرغم من أن المسؤولين الجمهوريين التفوا حول ترامب، الا ان أربعة نواب منهم انضموا الى 235 نائبا ديموقراطيا لادانة «التعليقات العنصرية» لترامب التي «شرّعت وزادت الخوف والكراهية تجاه الاميركيين الجدد والأشخاص الملونين».

وأيّد نائب واحد مستقل القرار الذي يتناول تغريدات ترامب خلال عطلة نهاية الاسبوع، والتي طلب فيها من يتحدرن من أقليات عرقية أو دينية أن «يعدن» الى البلدان التي جاؤوا منها.

وكان ترامب استهدف بتغريداته النائبات الكسندريا اوكاسيو كورتيز (نيويورك) وإلهان عمر (مينيسوتا) وأيانا بريسلي (ماساشوستس) ورشيدة طليب (ميشيغان).

وانتقد القرار «قول ترامب ان أعضاء الكونغرس من المهاجرين (زملاؤنا الذين يعتقد خطأ أنهم من المهاجرين) لا ينتمون إلى الكونغرس أو الى الولايات المتحدة الأمريكية».

ويتمتع الديمقراطيون بغالبية في مجلس النواب البالغ الذي يبلغ عدد أعضائه 435 نائبا، لكن للجمهوريين الغالبية في مجلس الشيوخ، حيث من غير المرجح أن يتم النظر في القرار.

وقال ترامب امس الاول الثلاثاء «إن هذه التغريدات لم تكن عنصرية، ولن تجدوا غراما واحدا من العنصرية لدي»، داعيا نواب حزبه الى عدم الوقوع في «الفخ» الذي ينصبه لهم خصومهم الديموقراطيون.

وفي إطار استراتيجيته القائمة على تأجيج الجدل حول شخصه، حرص ترامب عبر تغريدة صباحية الثلاثاء على تكرار ما قاله الاثنين عن النائبات الديموقراطيات الأربع. وكتب قائلا «إن بلدنا حر ورائع ومزدهر. إذا كنتن تكرهن بلادنا أو إن لم تكنّ سعيدات هنا، بإمكانكنّ الرحيل».

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في تشرين الثاني 2020 يبدو ترامب مصمما أكثر من أي وقت على استقطاب قاعدته الانتخابية البيضاء في اكثريتها، وعلى العمل على بث الفرقة في صفوف خصومه الديموقراطيين.

حذر تجاه ترامب

ومن المقرر أن يلتقي ترامب عصر امس الاول الثلاثاء القادة الجمهوريين في الكونغرس على أن يحصل على دعمهم له وإن كان ضمنيا في أسوأ الاحتمالات.

ومع أن بعض النواب الجمهوريين وجهوا انتقادات الى تغريدات ترامب، فإن غالبيتهم يبقون حذرين جدا في انتقاداتهم لترامب المرجح جدا أن يكون مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة.

واكتفى ميتش ماكونيل زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ بتصريح تميز بالعمومية. قال «نتحمل كلنا مسؤولية ، وكلماتنا مهمة»، مضيفا ردا على سؤال أنه «لا يعتبر الرئيس عنصريا». أما كيفن ماكارثي زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب فاعتبر أن كل هذا الجدال «ليس سوى مسألة سياسية».

وبعدما كان نصح النائبات الديموقراطيات الأحد الماضي بـ»العودة الى الأمكنة التي أتين منها» عاد ترامب الاثنين الماضي واتهمهن ب»كره» أميركا.

وردت النائبات الأربع الاثنين الماضي مؤكدن عزمهن على عدم التراجع أمام هجمات الرئيس.

وقالت النائبة رشيدة طليب إن دونالد ترامب «لم يعد يعرف كيف يدافع عن سياسته فيشن هجمات شخصية علينا»، معتبرة أن هذه الهجمات «تأتي تكملة لمواقفه العنصرية والكارهة للأجانب».

تصريحات «فظيعة ومهينة»

من جهته رأى سناتور اريزونا السابق الجمهوري جيف فليك الذي سبق أن انتقد بشدة ترامب، أن سكوت قادة الحزب عن كلام من هذا النوع لا يمكن تبريره.

وقال في تغريدة في هذا الاطار «قلت مرارا إنه لا يمكن للنواب الجمهوريين الرد على كل تصريحات الرئيس. لكن عندما تكون هذه التصريحات فظيعة ومهينة لا بد لهم عندها من إدانتها».

وكرر شاك شومر زعيم كتلة الديموقراطيين في مجلس الشيوخ استهجانه لصمت كبار المسؤولين في الحزب الجمهوري عن تصريحات ترامب.

وقال في هذا الإطار «من المخيف الملاحظة كيف يمكن للعديد من زملائنا الجمهوريين أن يتركوا العاصفة تمر من دون أي تعليق عليها»، متسائلا ما اذا كان هذا الصمت يترجم وجود «اتفاق» مع الرئيس أم «ضيقا» منه، قبل ان يضيف «في الحالين هذا الموقف لا يمكن تبريره».

اما جو بايدن نائب الرئيس السابق والمرشح الديموقراطي لانتخابات الرئاسة عام 2020 فقال أن التاريخ الاميركي «لم يشهد إطلاقا رئيسا عنصريا أكثر من هذا الرجل».

كما قال المرشح الديموقراطي للرئاسة بيرني ساندرز «هل يمكن تخيل رئيس محافظ مثل جورج دبليو بوش يدلي بتصريحات عنصرية من هذا النوع؟».