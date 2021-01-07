حركة اعمار وبناء يشهدها ميناء ام قصر الجنوبي ترافق ارتفاع الإيرادات

مدير عام شركة موانئ العراق لـ»الصباح الجديد «:

البصرة – سعدي السند:

كشفت الشركة العامة لموانئ العراق عن حركة عمرانية واسعة في ميناء ام قصر الجنوبي شملت اغلبية مرافقه المينائية من تحسين أعماق وتأهيل ارصفة وساحات خزن البضائع والحاويات واكساء الطرق .

وذكر مدير عام الشركة الدكتور المهندس فرحان محيسن الفرطوسي حسب توجيهات وزير النقل بضرورة الاهتمام بالجانب العمراني فان موانئنا في الفترة المقبلة ستكون معلماً حضارياً مع عملها الأساسي في الأرساء والاقلاع والشحن والتفريغ للسفن حيث ستكتسي بحلة جديدة وجميلة تسر الناظرين والقادمين في الدخول اليها .

من جانبه بين مدير ميناء ام قصر الجنوبي الكابتن مازن خريبط ان الميناء يشهد حركة عمرانية واسعة مع ارتفاع في الإيرادات حيث تجري اعمال تأهيل أرصفة الميناء واكساء وتبليط الطرق مع تحسين الاعماق للوصول الى عمق ( 12) مترا في أدنى الجزر ذلك بجهود استثنائية لقسم الحفر البحري اضافة الى تأهيل سطحات الارصفة وانشاء( 5 ) خزانات للمشتقات النفطية وسيتم نصب رافعتين جديدتين عملاقتين على رصيف ( 5 ) والعمل جار بوتيرة متصاعدة من قبل ملاكات الشركة والجهات الساندة لها بدعم كبير ومتواصل من المدير العام وادارة الشركة ذلك لاتمام ما مخطط له خلال هذا العام .

مناقشة تداعيات حادث ناقلة النفط ( بولو )

وأوضح المدير العام : حسب توجيهات وزير النقل ناقش الملاك المتقدم للشركة العامة لموانئ العراق تداعيات حادث ناقلة النفط ( بولو ) التي تعمل لصالح شركة سومو.

وبيّن المدير العام ان الادارة العليا للشركة ناقشت تقرير غرفة العمليات التي شكلت برئاسة معاون المدير العام أثناء حادث الناقلة بولو.، مؤكدا على ضرورة احترام سيادة القانون وعدم التجاوز على صلاحيات الشركة العامة لموانئ العراق ، موضحاً ان ممارسة الاعمال البحرية في المياه الاقليمية العراقية شهدت مؤخراً عددا من الاعمال الخارجة عن الضوابط البحرية .

يذكر أن الناقلة ( بولو ) تعمل لصالح وزارة النفط / سومو والتي تختص بتصدير النفط العراقي حيث تم إلصاق لغم بحري ببدنها الخارجي وكان لملاك الشركة العامة لموانئ العراق دور كبير في المساهمة برفع اللغم عن بدن الناقلة.

ونفذت ساحبات الموانئ اخطر عملية سحب لناقلة النفط

بمتابعة متواصلة من وزير النقل واشراف ميداني من المدير العام للشركة العامة لموانئ ، فقد قامت الساحبات البحرية لموانئ العراق بتنفيذ اخطر عملية سحب لناقلة نفطية كانت ترسو بجوار الناقلة الملغمة (بولو ) التابعة لوزارة النقل متمثلة بشركة سومو ، نفذت العملية بأحترافية عالية ودقة متناهية بالرغم من المخاطر المحدقة بموقع الناقلتين حيث تواجدت ساحبات شركة الموانئ بعدد 8 ساحبات لتأمين عملية تفكيك و معالجة اللغم البحري الملتصق بالبدن الخارجي للناقلة بولو.

اعمال في رصيفي تصدير المشتقات النفطية وصيانة القطع البحرية

واعلنت الشركة العامة لموانئ العراق انجاز 60% من اعمال رصيفي تصدير المشتقات النفطية وصيانة القطع البحرية في مينائي ام قصر وخور الزبير .

وقال مدير عام الشركة إن هذين الرصيفين ضمن مشاريع هيئة القرض الياباني التي انجز منها 11 مشروعا ضمن المرحلة الاولى و 9 مشاريع للمرحلة الثانية .، لافتا الى أن احدهما لتصدير المشتقات النفطية عبر ميناء خور الزبير و الآخر لرسو وصيانة الحفارات والقطع البحرية الاخرى .

من جانبه قال مدير هيئة القرض الياباني محمد السهلاني ان الشركة المنفذة للعمل هي شركة متسوبيشي اليابانية مع مقاوليها الثانونيين ، مؤكدا أن المشروع يعمل بنظام تعاقد عالمي يستند على الوثائق القياسية ويضمن توزيع حدود الحقوق والمسؤوليات ضمن الاطراف المتعاقدة .

في السياق ذاته اوضح مدير مشروع ارصفة ميناء خور الزبير المهندس منتظر عبد الرزاق كاطع ان العمل يشمل انشاء رصيفين ، الاول في ميناء خور الزبير بطول 340 م وبعرض 20 م والاخر في ميناء ام قصر بطول 250 م وعرض 30 م ، مضيفا ان رصيف التصدير زود بمعدات خاصة وبنظام سلامة متطور يستخدم لاول مرة في المنطقة اضافة الى منظومة اطفاء تعمل بشكل اوتوماتيكي لاطفاء الحرائق .