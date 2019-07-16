محافظ بغداد يرعى ندوة علمية عن مواقع التواصل الاجتماعي وتاثيرها في المجتمع

اعلن اطلاق المالية اجور المحاضرين المجان لتربية الكرخ/2

بغداد _ الصباح الجديد :

عقدت محافظة بغداد امس الثلاثاء، ندوة علمية بالتعاون مع لجنة الرعاية الاجتماعية في مجلس محافظة بغداد لمناقشة اثار مواقع التواصل الاجتماعي على المجتمع. والقى محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري كلمة على هامش الندوة التي حضرها عدد من الاساتذة وشخصيات دينية وسياسية واجتماعية وعدد من منظمات المجتمع المدني اشار فيها الى اهمية عقد مثل هكذا ندوات بحضور اساتذة مختصين لأرسال رسالة الى الجهات المسؤولة بأن يكون هناك استعمال واع لمواقع التواصل الاجتماعي وتوفير فرص افضل للشباب بهدف عدم اشغاله بأمور تسبب اضعاف النسيج الاجتماعي والتفكك الاسري. وفي ختام الندوة، دعا محافظ بغداد المسؤولين في الدولة ومنظمات المجتمع المدني ورجال الدين والعلماء الى تحمل المسؤولية والانتباه للرسائل السلبية التي ترسل من قبل هذه المواقع والبحث عن حلول افضل للشباب العراقي وبناء المجتمع. على صعيد اخر اعلن المحافظ اطلاق وزارة المالية اجور المحاضرين المجان لتربية الكرخ الثانية. وأشار المحافظ الى ان « دائرة الموازنة أبلغت المحافظة بإطلاق مبلغ مليار و3 ملايين و75 الف دينار لمحاضري تربية الكرخ الثانية البالغ عددهم (١١٨٤) مشمولا»، مبينا ان « اجراء المالية جاء بعد إرساله كتب رسمية تضمنت قوائم باسماء المحاضرين ولجميع مديريات تربية بغداد الستة».

وأوضح المحافظ : ان « الأيام المقبلة ستشهد توزيع الأجور للمحاضرين في مقر مديرية تربية الكرخ الثانية»، لافتا الى ان « اجور جميع المحاضرين لباقي المديريات ستصرف تباعاً».

هذا وسبق للجزائري ان اعلن صرف اجور المحاضرين لتربية الكرخ الثالثة وتوزيعها خلال الأسبوع الماضي للمستحقين.