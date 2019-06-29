بتروناس الماليزية تنهي حملة فحص النظر لخمسة آلاف طالب في «الغراف»

تحت شعار «رؤية من أجل الغد»

الصباح الجديد ـ خاص:

في سعيها لخلق بيئة عمل تتفق مع اهدافها الرامية الى تطوير المجتمع المحلي، انتهت شركة بتروناس الماليزية العاملة في حقل الغراف النفطي في محافظة ذي قار من حملتها فحص النظر لخمسة آلاف طالب من تسع مدارس ابتدائية رئيسة في منطقة الحقل بالتعاون مع المستشفيات والمراكز الصحية في المحافظة.

وذكر بيان للشركة، ان «الحملة هذه هي الأولى من نوعها التي تقوم بها شركة نفطية استثمارية ما زالت تدير برامجاً متميزةً تستهدف العناية بعيون أطفال المدارس الابتدائية في العراق».

وأشارت الى أن «التعاون مع المستشفيات المحلية تمخض عن شمول أكثر من 5 آلاف طالب من تسع مدارس رئيسة في منطقة الغراف بحملة الفحص بهدف إبقاء الأطفال في المدرسة وعدم التأخر بسبب ضعف البصر».

وأضافت الشركة في بيانها، ان «حملة (رؤية من أجل الغد) التي استمرت أربعة اشهر مثلّت فحوصات العين التي أجراها متطوعونا العاملون تحت إشراف الأطباء من المستشفيات المحلية، إذ جرى تشخيص ما يقارب 200 طالب يعانون من ضعف البصر فضلاً عن أصدار النظارات الطبية للمستفيدين».

وأكدت بتروناس على ضرورة ان يجري تنفيذ هذا برنامج على أساس سنوي بهدف تغطية المزيد من المدارس في المحافظة وهو ما يمثل جزء من جهوده الشركة للمسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتق الشركات العاملة في العراق.

وشددت الشركة على ايمانها بأن دعم الأطفال هو واجب أساسي على الجميع الإلتزام به لتعزيز وتحديد مستقبل البلد بأكمله.

وتخطط بتروناس حالياً لتوسيع نطاق مبادراتها المتعلقة بالأطفال من حيث الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات والأعمار التي يجب أن تقدم لأبناء المحافظة.

وتماشياً مع سياسة عمل الشركة، وضعت بتروناس الغراف في أولوياتها تقديم للمجتمعات المحلية التي تقطن منطقة العقد ومتاخماتها البرامج والأنشطة والورش والدورات التعليمية، التثقيفية، المهنية، وغيرها بهدف تلبية الاحتياجات الفورية للمجتمع، وما يستفيد منه أبناء هذه المناطق في مهمة منها لتحقيق التوازن، في الوقت نفسه، بين الأعمال الخيرية التطوعية والاستدامة.

يذكر أن الشركة تسعى، جنباً إلى جنب مع الحكومة المحلية، بالجهود الحقيقية، لتوفير بيئة أكثر ملائمة لدعم أبناء المنطقة، لا سيما الأطفال منهم، في سعيهم للإلتحاق بالمدارس والحصول على حقوقهم، من منطلق ان هؤلاء يدرسون في ظل ظروف الطقس القاسية ما يؤدي إلى إصابتهم بالأمراض وفقدان الاهتمام بإكمال الدراسة.

وكانت شركة بتروناس أخذت على عاتقها تأهيل العديد من المدارس وبناءها لتلبية تزايد عدد أطفال مجتمع الغراف المؤهلين للدراسة، ووضعت برامج التعلم الإبداعي لتشجيع الأطفال والاهتمام بهم والمعلمين على حد سواء، وقد مهدت بتروناس لذلك من خلال مدّ وتطوير وتأهيل الطرق لتسهيل وصول أبناء الغراف إلى المدارس.