البرازيل والأرجنتين تضربان موعدا في نصف النهائي

تشيلي تتأهل في بطولة كوبا أميركا

ريودي جانيرو ـ وكالات:

فك منتخب البرازيل المضيف نحس ركلات الترجيح أمام الباراغواي المنقوصة عدديا وتفوق عليها 4-3 بعد تعادلهما سلبا، ليبلغ نصف نهائي مسابقة كوبا اميركا 2019 في كرة القدم في بورتو اليغري.

واحتكم المنتخبان الى ركلات الترجيح مباشرة بعد انتهاء الوقت الاصلي لعدم اعتماد الوقت الإضافي في لمسابقة القارية الجنوبية، فكانت الغلبة لاصحاب الارض بعدما سجل مهاجم مانشستر سيتي الانكليزي غابريال جيزوس الركلة الاخيرة، معوضا ركلة جزاء أهدرها في مواجهة البيرو (5-صفر) ضمن دور المجموعات.

وكان مدرب منتخب البرازيل تيتي أعلن قبل المباراة عن خشيته من شبح ركلات الترجيح ضد الباراغواي لا سيما بان السيليساو كان ضحية منافسه مرتين في النسخ الثلاث الماضية بهذه الطريقة وفي الدور ذاته.

وتفوقت الباراغواي على البرازيل 2-صفر بركلات الترجيح عام 2011 في ربع النهائي قبل ان تخسر امام الاوروغواي، ثم كررت السيناريو ذاته بنتيجة 4-3 عام 2015 قبل ان تسقط سقوطا مدويا امام الارجنتين 1-6 في نصف النهائي.

وضرب المنتخب الأرجنتيني موعدًا مع غريمه البرازيلي، في الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أميركا 2019، عقب فوزه على فنزويلا (2-0)، أول أمس، لحساب ربع النهائي.

أحرز لوتارو مارتينيز الهدف الأول للتانجو في الدقيقة 10، وأضاف جيوفاني لو سيلسو الهدف الثاني بالدقيقة 74.

وشارك أنخيل دي ماريا، جناح منتخب الأرجنتين، في الفوز على فنزويلا (2-0)، ووفقًا لشبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن دي ماريا شارك في مباراته رقم 100 بقميص منتخب الأرجنتين، ليصبح سادس لاعب في تاريخ البلاد، يلعب هذا العدد من المباريات الدولية.ويأتي دي ماريا بذلك خلف خافيير ماسكيرانو (147 مباراة)، خافيير زانيتي (142)، ليونيل ميسي (134)، روبرتو أيالا (115)، دييجو سيميوني (105).

ووفقًا لشبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن الأرجنتين فازت في آخر 9 مباريات سجلت فيها الهدف الافتتاحي بكوبا أميركا.. وكانت آخر مرة تقدمت فيها الأرجنتين وفشلت في الفوز، قبل 4 سنوات في نسخة 2015، عندما تعادلت مع باراجواي بهدفين لكل منهما.

أما المباراة التي خسرتها الأرجنتين، بعد تقدمها أولا في كوبا أميركا، فتعود إلى 1999، عندما خسرت أمام البرازيل بهدفين مقابل هدف، في ربع النهائي.

وذكرت شبكة «أوبتا» للإحصائيات، أن هدف لوتارو في شباك فنزويلا، هو السادس للاعب، في المباريات الـ 10 الدولية التي خاضها بقميص الأرجنتين حتى الآن.

وأضافت أن هدف لوتارو جاء من التسديدة رقم 11 له على المرمى، مضيفة أن المهاجم الأرجنتيني سجل في مباراتين متتاليتين لأول مرة مع التانجو.. وكان لوتارو قد تمكن من تسجيل هدفه الأول مع الأرجنتين في بطولة كوبا أميركا، بمباراة قطر الماضية، بمنافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة دور المجموعات، ليضيف ثاني أهدافه بالبطولة.

وتأهَّل منتخب تشيلي، حامل اللقب، إلى نصف النهائي، بعد التغلب على كولومبيا (5-4) بركلات الترجيح، بعدما فرض التعادل السلبي نفسه على المباراة، التي جرت فجر أمس، على ملعب أرينا كورينثيانز.سجَّل للمنتخب التشيلي، حامل لقب آخر نسختين، كل من أرتورو فيدال، وإدواردو فارجاس، وإيريك بولجار، وتشارلز أرانجويز، وأليكسيس سانشيز.

فيما سجَّل للمنتخب الكولومبي، كل من خاميس رودريجيز، وإيدوين كاردونا، وخوان كوادرادو، وياري مينا، فيما أضاع ويليام تيسيلو.

وسيكون المنتخب التشيلي على موعد في الدور نصف النهائي، فجر الخميس المقبل، مع الفائز من المواجهة الأخيرة في الدور ربع النهائي بين منتخبي أوروجواي، وبيرو.