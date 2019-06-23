وزير التعليم يصدر قرارات لمعالجة حالات الطلبة بشكل جذري

قبل الشروع بتطبيق نظام المقررات للسنة الدراسية المقبلة

بغداد _ الصباح الجديد :

اصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور قصي السهيل قرارات لمعالجة حالات الطلبة بشكل جذري قبل الشروع بتطبيق نظام المقررات للسنة الدراسية المقبلة 2019/2020.

وتضمنت القرارات التي أصدرها وزير التعليم العالي اعتماد المعالجات لمجالس الكليات منح الطلبة (5) درجات كحد اعلى بشكل مطلق توزع على مواد الدورين الأول والثاني او احدهما وتتم المعالجة من دون الرجوع للوزارة او الجامعة على ان يتم مصادقة نتائج المراحل المنتهية من قبل رئيس الجامعة.

كما تضمنت القرارات السماح للطالب الراسب بنصف المواد او اكثر في امتحانات الدور الأول بأداء امتحانات الدور الثاني في المواد التي رسب فيها، مع مراعاة ما ورد في المادة (20) من التعليمات انفا ، اما اذا عد الطالب راسبا في اي من الدورين الاول والثاني يعيد السنة دواما وامتحانا في المواد الدراسية التي رسب فيها فقط، ولا يطالب بالمواد التي حصل فيها على تقدير مقبول مع مراعاة ما ورد في احكام المادة 18 من التعليمات ذاتها.

وتضمنت القرارات ايضا ان يتم جبر كسر الدرجة النهائية في اية مادة دراسية إلى اقرب عدد صحيح مثلا ( 49،5 تصبح 50 درجة و49،4 تصبح 49) ، وان يكون تنفيذ المادة 9 من التعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000 المعدلة بأن يعد الطالب الراسب بالغياب في اية مادة دراسية راسبا في صفه (حيث انه لايحق له أن يؤدي الامتحانات النهائية بدوريها بتلك المادة ولا يحق له النجاح بالعبور الى السنة الدراسية الاعلى)، ويسمح له باكمال السنة الدراسية واداء الامتحانات في المواد الاخرى، كما يعد الطالب الغائب عن اداء الامتحانات النهائية بمادة واحدة او اكثر راسبا في الامتحان ولا يعد راسبا في الغياب ويحق له المشاركة في امتحان الدور الثاني بعد تقديمه لعذر مشروع يقره مجلس الكلية لإحكام المادة (10) من التعليمات الامتحانية.

ولا تحتسب سنة الرسوب للطلبة المعدل ترشيحهم ضمن السقف الزمني لدراستهم في الكلية / المعهد التي تم ترشيحهم اليها ويحتسب سقف زمني جديد للطلبة مع بدء سنة تعديل الترشيح وكذلك لا تحتسب سنة التأجيل ضمن سنوات التأجيل الثلاث المنصوص عليها في التعليمات النافذة ، وتشمل مواد العبور بما جاء بالمادة 13 من التعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000 وتنزل (10) درجات من الدرجة النهائية عند احتساب المعدل التراكمي ويعامل الطالب معاملة الطالب الناجح في الدور الثاني ، على ان يعتمد الدور الذي أكمل به الطالب متطلبات الدراسة لتحديد دور التخرج وعليه يعد الطالب من خريجي الدور الثاني في حالة اجتيازه لمواد المقاصة العلمية او العبور في الدور الثاني حتى وان كان قد اجتاز مواد المرحلة المنتهية بنجاح من الدور الاول .

على صعيد متصل اصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ضوابط التعيين على الدرجات الوظيفية الشاغرة الناتجة عن حركة الملاك لعدد من الجامعات للعام 2019. وقال مدير عام الدائرة القانوية والادارية في الوزارة الدكتور ضمير حسين المعموري، إن وزير التعليم وافق على اعلان الدرجات الشاغرة في عدد من التشكيلات الجامعية، مؤكدا الاعلان عن هذه الدرجات سيكون عبر الموقع الالكتروني للجامعة من قبل لجنة التعيينات المشكلة لهذا الغرض واستنادا الى تعليمات تنفيذ الموازنة لسنة 2019 وما ورد بالتعليمات رقم (4) الواردة بالقرار (226) لسنة 2018 والتعليمات رقم(8) اللاحقة بالقرار رقم(375) لسنة 2018 وآخرها التعليمات رقم(10) لسنة 2018 الواردة بالقرار رقم(403) لسنة 2018 على أن تراعى النسب المنصوص عليها في القوانين والتعليمات والضوابط.

واضاف ان التعيين سيكون على الدرجات الوظيفية الشاغرة الناتجة عن حركة الملاك ضمن التشكيل التي نتجت عنه الدرجة في القضاء أو الناحية استناداً إلى تعليمات الأمانة العامة لمجلس الوزراء على ان يؤخذ بنظر الاعتبار درجات إعادة التعيين من ضمنها.

وتابع ان التشكيلات التي تتوفر لديها درجات وظيفية هي جامعة بغداد، والجامعة التقنية الوسطى، والجامعة التقنية الجنوبية، وجامعة الفلوجة، وجامعة الموصل، وجامعة تكريت، وجامعة البصرة للنفط والغاز، وجامعة جابر بن حيان الطبية، وجامعة النهرين، وجامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدلانية، وجامعة واسط،وجامعة بابل، وجامعة كربلاء، والجامعة المستنصرية، والجامعة التقنية الشمالية، وجامعة الفرات الأوسط التقنية، وجامعة نينوى، وجامعة البصرة، والجامعة العراقية، وجامعة الكرخ للعلوم، والجامعة التكنولوجية، وجامعة سومر، وجامعة المثنى، وجامعة القادسية، وجامعة الكوفة، وجامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمجلس العراقي للاختصاصات الطبية، ومركز البحوث النفسية، و مركز بحوث السرطان والوراثة الطبية، والهيئة العراقية للحاسبات.