دورة في طرائق التدريس الحديثة ومناقشة بحوث طلبة المجلس العراقي للاختصاصات الطبية

ورش عمل أقامتها جامعة البصرة وتابعتها «الصباح الجديد»

ألبصرة _ سعدي السند :

شهدت جامعة البصرة خلال الأسبوعين الماضي والحالي اقامة عدد من الأنشطة والفعاليات الجامعية وفي عدد من الأختصاصات التي تخدم المسيرة العلمية للجامعة وخدمة المجتمع.

دورة تطويرية في طرائق التدريس الحديثة

نظم مركز التعليم المستمر في جامعة البصرة دورة تطويرية في طرائق التدريس الحديثة بمشاركة باحثين ومختصين.

وتهدف الدورة الى اعداد التدريسيين الجدد من حملة شهادتي الماجستير والدكتوراه لتولي مهمة تدريس الطلبة على وفق أحدث الطرق والنظريات العلمية المواكبة للتطورات العلمية في مجالات اختصاصاتهم الدقيقة.

وتضمنت الدورة دروساً نظرية وعملية في اختيار الاساليب التفاعلية الناجحة والمؤثرة في تدريس المنهج كتقسيم القاعة الدراسية الى ورش عمل واستعمال السبورة الذكية وطرق برمجتها واحتساب بيانات التغذية الراجعة في تقييم فهم المادة المطروحة واساليب العصف الذهني وطرق التأهيل التربوي المهني والتعريف بالواجبات والمهام الملقاة على عاتق التدريسي .

وبينت الدورة ما لأهمية تحليل شخصية العينات من ميزة في معرفة سلوك وميول الطلبة بغية تطوير المنهج والمحتوى التعليمي وتحقيق استراتيجيات التعلم وما توفره الأنشطة اللا صفية من زيادة وعي واداراك الطلبة نحو تطويرهم للبحوث والابحاث العلمية.

مناقشة بحوث طلبة المجلس العراقي للاختصاصات الطبية

وناقشت كلية الطب في جامعة البصرة بحوث طلبة المجلس العراقي للاختصاصات الطبية في العراق في رئاسة الجامعة بمشاركة رئيس الجامعة الدكتور سعد شاهين حمادي وأساتذة من كلية الطب في الجامعة ودائرة صحة البصرة.

إذ تناول بحث الطالب حسان منعم دهيس العلاقة بين الوفاة الناتجة عن عجز القلب وعامل كثافة الجسم اما بحث الطالب عقيل محسن جابر فخصص لبيان هشاشة العظام في امراض الكبد المزمنة وتناول بحث الطالب علاء شاكر مصطفى نقص فيتامين(D) وعلاقته بالسيطرة على السكري من النوع الثاني.

جامعة البصرة تكرم طلبتها المتميزين في مشاريع التخرج

وكرم رئيس جامعة البصرة الدكتور سعد شاهين حمادي في مقر رئاسة الجامعة الطالبين في كلية الهندسة قسم الميكانيك حيدر جاسم توفيق وقاسم عبد الرؤوف عبد الخضر لحصولهما على المرتبة الثانية ضمن مسابقة مشاريع بحوث التخرج لطلبة الكلية عن مشروعهم المتضمن حزام ناقل لنقل العينات التي تجري عليها عمليات ميكانيكية ويتم السيطرة على المشروع عن طريق(PLC).

واكد حمادي إن قيمة البحوث وأهميتها تكمن في مراعاتها لاحتياجاتنا وتقديم حلول ناجحة ودعم الباحثين في شتى الدراسات والبحوث العلمية، وكذلك عمل مسوحات ودراسات علمية وعملية ناضجة تتضمن تشخيصا لواقعنا، ومعالجة لتحدياتنا، ورؤية لمستقبلنا.

ورشة عمل عن الانبعاثات الغازية والتغير المناخي

واقامت كلية العلوم بجامعة البصرة ورشة عمل عن الانبعاثات الغازية والتغير المناخي تناولت التعريف بالشركة التي تستثمر الغاز الطبيعي المستخرج من الآبار النفطية والآثار وسبل استثماره للتقليل من الانبعاثات وتلوث الهواء وتقليل الانحباس الحراري . وقد تضمن العرض ( الغازات المستهدفة من الانبعاثات وأسباب حرق الفائض من الغاز ) وعرضت بعض الرسومات حول ما تم استثماره من غاز وكفاءة تقليل الغازات المنبعثة والتي من المستهدف الوصول الى نقطة صفر انبعاثات بحلول عام 2030.

كما ناقشت الورشة القوانين البيئية العالمية والعراقية التي تحكم المشاريع النفطية وخصوصا الانبعاثات من الغاز الطبيعي وتأثيراتها على الانسـان والحيوان والنبات في المناطـق القريبة من حقول النفـط المستغلة من قبل الشركـة .