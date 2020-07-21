إدارة سد سامراء تؤكد عدم انخفاض مناسيب المياه باتجاه بغداد

بغداد – الصباح الجديد

كشفت إدارة سدة سامراء عن استمرار تصريف المياه باتجاه بغداد ومحافظات جنوب البلاد بشكل جيد مع عدم وجود انخفاض في مناسيب المياه على عمود نهر دجلة.

وافاد مدير سدة سامراء وناظم الثرثار رئيس مهندسين اقدم كريم حسن حمادي بأن سدة سامراء مستمرة بإطلاق تصاريف ممتازة جدا تفوق المعدلات السابقة والتي كانت تطلق بأحسن الظروف 500 متر مكعب بالثانية مؤخر سدة سامراء باتجاه جنوب العراق ، لافتا الى بانه خلال الموسم الحالي يتم إطلاق 700 متر مكعب بالثانية باتجاه بغداد والمحافظات الجنوبية، اذ ستسهم هذه الزيادة في تأمين المياه للزراعة الصيفية ومياه الشرب والاستخدامات المدنية والصناعية على عمود نهر دجلة”.

واشار الى توقف العمل في توسعة مؤخر سدة ناظم الثرثار بسبب التخصيصات المالية ولكن الكمية التي تم رفعها من الترسبات خلال العام الماضي ممتازة و مؤثرة جدا ولا وجود لحاجة ملحة او ضرورة قصوى في ازالة الترسبات، منبها على استمرار العمل بعد توفر التخصيصات، اذ حققت عمليات رفع الترسبات في الموسم الماضي نجاحا في تخفيض مؤخر ناظم الثرثار وتقليل الضغط خلال موسم الفيضان الفائت، موضحا ان وزارة الموارد المائية مستمرة بأعمالها الاعتيادية من تنظيف المبازل والقنوات والأنهر الفرعية من الترسبات الطينية وإيصال المياه الى ذنائب الأنهر و مشاريع المياه لضمان عدم حدوث شح في المياه .

واكد حمادي عدم وجود اي انخفاض او شح في عمود نهر دجلة، مضيفا ان الإيرادات المائية ممتازة و يتم إطلاق تصاريف المياه بزيادة 200 متر مكعب فوق المعدلات الطبيعية عن المواسم الماضية باتجاه المحافظات الجنوبية لتعزيز الاستخدامات الزراعية والمنزلية والصناعية والاستخدامات الأخرى للمياه، لافتا الى ان ملاكات التشغيل والصيانة مستمرة بالدوام بشكل يومي وذلك لضرورة تواجدهم في سدة سامراء مع تنفيذ قرار خلية الأزمة على الملاكات الادارية ونسبة دوام 25 بالمئة”.