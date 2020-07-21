وزير النفط بيجن زنغنة: ما من دولة مستعدة لتوقيع العقود معنا والقائمة منها لم تمدد

إيران تعتقل جميع منظمي احتجاجات بهبهان

الصباح الجديد-وكالات

أعلن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة امس الاثنين، عدم استعداد أي دولة لتوقيع عقود مع بلاده، تحت وطأة العقوبات الأميركية المفروضة على إيران منذ انسحاب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي، وتراجع الوضع الاقتصادي،.

وقال زنغنة “في الوقت الحالي، لا توجد أي دولة أجنبية مستعدة لتوقيع عقود معنا بشأن أي قضية، كما أن الدول المتعاقدة سابقا معنا لم تمدد العقود القائمة”.

كما كشف أن مصير عقد تطوير حقل غاز “فرزاد” في الخليج مع الهند، لم يتم تفعيله، وستتم متابعته من قبل الشركات المحلية.

كما كشف أيضاً عن شكوى تقدمت بها السلطات الإيرانية ضد شركة “سي إن بي سي” الصينية، التي وقعت عقدا لتطوير حقل “أزادغان الشمالي”، بسبب توقفها عن إكمال المشروع، بحسب ما أفادت وكالة العمل الإيرانية “إيلنا”.

وكانت الشركة الصينية المذكورة وقعت عقدا مع إيران عام 2009 من أجل تطوير هذا الحقل، ونفذت سنة 2016 المرحلة الأولى بإنتاج يومي بلغ 75 ألف برميل، لكنها رفضت حتى الآن تطوير المرحلة الثانية لمضاعفة الطاقة الإنتاجية في هذا الحقل.

وردا على سؤال حول نشاط شركة “زاروبجينفت” الروسية في إيران، قال زنغنة إن “الطرفين لا يرغبان بالتحدث حول تلك القضية”.

وكانت الشركة الروسية وقعت عقدًا لتطوير حقل “غرب” قبل أربع سنوات، بحصة 80% في المشروع، لكنها لم تتخذ بعد أي إجراء في هذا الصدد.

يأتي هذا في حين تراجعت صادرات النفط الإيرانية بنسبة 90% منذ أن أعادت الإدارة الأميركية الحالية فرض عقوبات ضد إيران منذ 2018 عقب انسحاب ترمب من الاتفاق النووي.

وكانت العقوبات الأميركية التي طالت ايران خلال السنتين الماضيتين، تسببت في تردي الاقتصاد الإيراني بنحو انعكس في الاحتجاجات الدامية التي شهدتها في تشرين الثاني الماضي، جراء تقنين الوقود، وعلى الرغم من قمع تلك الاحتجاجات، الا ان مدينة بهبهان شهدت قبل أيام عودتها.

وفي خطوة تهدف إلى قمع أي أصوات معارضة، ودفن أي محاولة لخروج تظاهرات شبيهة بما جرى في تشرين الثاني الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية اعتقال جميع منظمي الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت خلال الأيام الماضية في مدينة بهبهان، جنوب غربي البلاد، بحسب ما أفادت وكالة “إرنا” الرسمية.

ونقلت الوكالة عن قائد شرطة ولاية خوزستان، حيدر عباس زاده، قوله إنه “تم التعرّف على جميع من نظموا تجمعات غير قانونية ومخالفة للأعراف في بهبهان وتوقيفهم”، دون أن يحدد عددهم أو هوياتهم.

كما أضاف أن المتظاهرين رددوا شعارات مدمرة.

وكانت مدينة بهبهان الواقعة جنوب شرقي محافظة خوزستان شهدت مساء الخميس احتجاجات واسعة على الوضع الاقتصادي والسياسي، وقد أطلقت قوات الشرطة والباسيج الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين رددوا شعارات مناهضة للنظام الإيراني.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بعدم التدخل في البلدان الخارجية والاهتمام بالشعب، وهتفوا “لا غزة ولا لبنان، أضحي بحياتي من أجل إيران”، و”الإيراني يموت، ولا يقبل الإذلال”.