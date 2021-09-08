منتخبنا الأولمبي يخسر مباراته الودية الثانية أمام نظيره الإماراتي

تحضيرا لغربي آسيا والتصفيات المؤهلة لنهائيات القارة تحت 23 عاما

متابعة ـ الصباح الجديد:

خسرَ منتخبنا الاولمبي لكرة القدم مباراته الودية الثانية امام منتخب الامارات الاولمبي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت مساء أول أمس على استاد الفجيرة، والتي تأتي ضمن تحضيرات المنتخب للاستحقاقات المقبلة بالمشاركة في بطولة غربي آسيا وكذلك التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً.

ودخلَ منتخبنا الاولمبي مباراة الامارات الثانية بتشكيلة مؤلفة من حسن أحمد (عماد عيسى) لحراسة المرمى، وزيد تحسين ومحمد الباقر كريم وحسن رائد لخط الدفاع، ومنتظر عبد الأمير ومصطفى وليد (عباس ياس) ومنتظر محمد جبر (صادق زامل) لخط الوسط، واحمد سرتيب(حسن عبد الكريم)، وإقبال زيدان (هيران احمد) ووكاع رمضان لخط الهجوم.. ويشرف على تدريب منتخبنا الاولمبي التشيكي سوكوب.

وتقدمَ منتخب الامارات الاولمبي أولاً بالنتيجة عن طريق اللاعب خالد البلوشي من ركلة جزاء بالدقيقة العاشرة، قبل أن يعادل النتيجة لاعب منتخبنا الاولمبي أحمد سرتيب بالدقيقة 22 من ركلة جزاء أيضاً، ومن ثم تلقى اللاعب وكاع رمضان بطاقة حمراء بالدقيقة 38، بعد حصوله على الكارت الأصفر الثاني، ليسجل بعدها منتخب الامارات الهدف الثاني في نهاية الشوط الاول عن طريق اللاعب عبدالله النقبي بالدقيقة 44.

وبرغم النقص العددي لمنتخبنا الاولمبي، إلا أنه هدد مرمى المنتخب الاماراتي في أكثر من محاولة لتعديل النتيجة عن طريق اللاعبين احمد سرتيب ورضا فاضل، قبل أن يُلغي حكم المباراة هدف التعديل لمنتخبنا الاولمبي بداعي التسلل، لتبقى النتيجة على حالها بفوز المنتخب الاماراتي بهدفين مقابل هدف واحد لمنتخبنا الاولمبي.

ويتألف الملاك التدريبي لمنتخبنا الاولمبي من التشيكي ميروسلاف سوكوب مدرباً، وكامل توبياس (مدرباً مساعداً)، وعباس عبيد وسعد حافظ مساعدين والتشيكي جيري ريبا (مدرب لياقة بدنية)، والسلوفاكي أندريج كوستولانسكي (مدرب حراس مرمى) وإبراهيم سالم مدربا مساعدا لحراس المرمى.وكان الأولمبي بدأ تدريباته في معسكر اقيم في كربلاء تم فيه تقسيم اللاعبين إلى دفعتين لاختيار الافضل بحسب رؤية الملاك التدريبي.

من جانب اخر، تغلبَ منتخب الشباب على فريق التاجي الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي جمعتهما أول أمس في ملعب التاجي.وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم المُضيف بهدف من دون مقابل، ليتمكن منتخب الشباب من قلب النتيجة في الشوط الثاني بثلاثية تناوب على تسجيلها اللاعبون (عبد القادر أيوب ومحمد جميل ومحمد عبد الحميد).

يشارُ إلى أن منتخب الشباب يواصل تدريباته اليومية، وبواقع وحدتين صباحية ومسائية تحضيراً للاستحقاقات المقبلة.

هذا وأكدَ مدرب منتخب الشباب، عماد محمد، ان ثلاثة لاعبين محترفين سيعززون صفوف منتخب الشباب في بطولة غربي آسيا التي ستقام في محافظة أربيل.وقالَ محمد: إن الدعوة ستوجه لمحترف دي غرافشاب الهولندي (بلند حسن) ولاعب دورتموند الألماني (ريبر حسني)، وكذلك محترف مانشستر يونايتد الإنكليزي (زيدان اقبال) من أجل التواجد مع منتخب الشباب في بطولة غربي آسيا.

وأضافَ: سأتوجه إلى أوربا الشهر المقبل من أجل متابعة اللاعبين المحترفين ممن دوّنتهم مفكرة الجهاز الفني لمنتخب الشباب لاختيار الأفضل للتواجد معنا في الفترة المقبلة.واختتمَ مدرب منتخب الشباب، عماد محمد، حديثه بالقول: اللاعبون المحترفون سيكونون إضافة قوية لمنتخب الشباب في الاستحقاقات المقبلة، وسنقوم في استدعاء أي لاعب محترف يقدم الإضافة الفنية للمنتخب.