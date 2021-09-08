غدا.. بدء بطولة شبه نهائي العراق بالشطرنج

رافد البدري*

حدد الاتحاد المركزي للشطرنج مواعيد بطولاته التي اقرها في اجتماعه الاخير وضمن الأجندة التي وضعها لمنهاج بطولاته السنوية والتي تتوافق مع وضع اللاعبين العام،وقال رئيس الاتحاد العراقي للشطرنج ظافر عبد الامير : بعد دراسة مستفيضة مع اعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد وتماشيا مع الوضع العام في ظل جائحة كورونا قررنا وضع مواعيد مناسبة لاقامة بطولاتنا ووفق جدول زمني محدد،مضيفا ان يوم غد الخميس الموافق ٢٠٢١/٩/٩ سيكون موعدا للانطلاق بطولة شبه نهائي العراق والذي تقام على قاعة فندق الانتر ببغداد وتستمر لغاية ١٣ من شهر ايلول الجاري، عبد الأمير اوضح ان بطولة شباب العراق للذكور والاناث دون سن ( ١٦-١٨-٢٠) ستقام في محافظة نينوى للفترة من ١٤ ولغاية ١٨ من شهر ايلول الجاري، كما ان بطولة دوري اندية العراق للشباب والناشئين ستقام في نفس التوقيت من ١٧ ولغاية ١٩ من شهر ايلول الجاري.

وأشار عبد الامير الى ان يوم غد الخميس سيكون موعدا للانطلاق بطولة شبه نهائي العراق باللعبة ،حيث تفتتح مباراة الجولة الاولى في تمام الساعة الثالثة ظهرا وعلى قاعة فندق الانتر ببغداد، وهي معتمدة دوليا وتطبق فيها جميع تعليمات الاتحاد الدولي، مبينا ان البطولة ستلعب وفق النظام السويسري من ٩ جولات، زمن الجولة ٧٥ دقيقة مع إضافة ٣٠ ثانية لكل نقلة منجزة، مشيرا الى ان البطولة مفتوحة ويحق للجميع المشاركة فيها وعلى نفقتهم الخاصة،مع دفع بدل الاشتراك، اذ يدفع اللاعبين الذين يحملون تصنيفا دوليا اكثر من ٢٠٠٠ مبلغا قدره ١٥ الف دينار،فيما يدفع مبلغ ٢٠ الف دينار للاعبين الذين يمتلكون تصنيفا دوليا من (١٨٠٠-١٩٩٩)، اما اللاعبين الذين يكون تصنيفات الدولي من (١٦٠٠- ١٧٩٩) فان مبلغ الاشتراك سيكون ٢٥ الف دينار.

اما اللاعبين الذي يمتلكون تصنيفا دوليا ما بين (١٢٠٠-١٥٩٩) فان مبلغ الاشتراك ٣٠ الف دينار، واخيرا فان اللاعبين الذي يكون تصنيفهم اقل من ١٢٠٠ فيتبعون مبلغ ٣٥ الف دينار، واختم عبد الأمير حديثه قائلا: يعفى من بدل الاشتراك لاعبا واحدا من كل محافظة، كما ان مبلغ الاشتراك يعاد الى اللاعب الذي يصعد الى نهائي البطولة من المرحلة الاولى، والذي سيشارك فيه اللاعبين النازلين من نهائي العراق للعام الماضي، واللاعبين العشرة الاوائل المرشحين من شبه النهائي.

المنسق للإعلامي للاتحاد