إنجاز رومانيا يضاعف طموحاتي لتحقيق الافضل في المشاركات المقبلة

سجاد رخيص المتوج بذهبي العالم لفئة الشباب بالقوة البدنية:

بغداد ـ فلاح الناصر:

استحق اللاعب سجاد رخيص الفوز بالوسام الذهبي في بطولة العالم بالقوة البدنية «الدبني والبنج بريس والسحب» لفئة الشباب التي اختتمت مؤخرا وسجل فيها العراق نجاحا كبيرا بالحصول على 39 وساما ملونا، وتمكن اللاعب سجاد من الفوز بثلاثة أوسمة برونزية إضافة إلى الوسام الذهبي بعد إثباته مهارات عالية في المنافسة ليشترك مع رفاقه في تأكيد مقدرة القوة البدنية العراقية على النجاح وتسجيل الافضل في البطولة التي شهدت مشاركة واسعة لدول من شتى قارات العالم.

انتظام التدريبات

يقول سجاد: اتدرب في قاعة نادي وساط الرياضي باشراف المدربين جعفر التميمي وعلي حسين مع مجموعة من زملائي اللاعبين الذين يحرصون على إداء الوحدات التدريبية بانتظام وتطبيق مفردات المنهاج الخاص الذي يعده الملاك التدريبي، والحمد لله كانت المشاركة في بطولة العالم الاخيرة التي اقيمت في رومانيا فرصة لاثبات جدارة رياضة القوة البدنية العراقية في التفوق واعتلاء منصات التتويج والعودة بأوسمة النجاح والنصر، اذ كانت النتائج التي تحققت لابطال العراق باهرة وطوقت أوسمة الفخر صدور اللاعبين.

جدارة ودعم

واشار إلى ان تتويجه بالوسام الذهبي لفئة الشباب في منافسات وزن 59 كغم، يعد دافعا له ليضاعف تدريباته ويحقق النجاحات في المشاركات المقبلة، فالفوز بالوسام الذهبي يعني ان رياضة القوة البدنية تملك المؤهلات الفنية العالية للمنافسة في البطولات الكبيرة ووجود منافسين اشداء في بطولة العالم يمثل تحديا لرياضي العراق فيها، فكان الجميع متفوقا ومتميزا في الرفعات حتى كسبنا الأوسمة الملونة التي أتت عن جدارة تامة بفضل التدريب المتواصل والتشجيع من الملاك التدريبي والدعم من رئيس اتحاد القوة البدنية المركزي مناضل جاسم الذي يواكب التحضيرات عن كثب ويشجع اللاعبين على التفوق قبل كل بطولة، إلى جانب حضوره الدائم في التدريبات والمتابعة الحريصة على تهيئة مقومات التدريب الصحيح والبرامج الحديثة في تدريبات رياضة القوة البدنية.

مسيرة الانتصارات

واضاف سجاد انه بدأ في ممارسة رياضة القوة البدنية في العام 2017، وتتلمذ تحت اشراف المدربين المتميزين، سيما ان رياضة القوة البدنية لها ثقلا كبيرا في محافظة الكوت، وفيها ابطال اللعبة الذين رفعوا اسم العراق عاليا في البطولات الخارجية وكانوا عند حسن الثقة بامكاناتهم الفنية التي قدموها في المنافسات الدولية، مبينا انه يأمل مواصلة مسيرة التألق في الطريق ذاته لتحقيق الانتصارات والعودة بأوسمة النجاحات من المشاركات الخارجية في رياضته المفضلة.

خبرات ونجوم

ونوه إلى ان التفوق يأتي بالحفاظ على التدريبات وديمومتها بالشكل الايجابي، وكذلك الاستفادة من خبرات اللاعبين الكبار ونجوم اللعبة، والتعلم من المدربين في التدريبات وكيفية الصعود التدريجي في التدريب قبل كل بطولة خارجية او محلية، واتباع البرنامج الغذائي الخاص وكذلك الابتعاد عن كل ما يوثر على تدني المستوى الفني، وهذه الامور تسهم في الارتقاء بالمؤهلات الفنية للاعبين وبالتالي تقودهم للوقوف على منصات التتويج ونيل الافضل في مراكز المقدمة والعودة بالأوسمة والكؤوس.

جيل جديد

وأكد ان رياضة القوة البدنية تشهد ولادة جيل جديد من اللاعبين الذين سيكملون مسيرة نجومها السابقين، فهنالك اصرارا واضحا على التفوق والمنافسة على خطف أوسمة النجاح في البطولات كانت واضحة جليا في بطولة العالم الاخيرة في رومانيا، فقد كان ابطال العراق لفئتي الشباب والناشئين على موعد مع الألقاب ونالوا الإشادة من الجميع، وحققوا تفوقا شكل ثمرة الجهود قبل البطولة، فقد كان التحضير على اهمية كبيرة والجميع يشعر بالمسؤولية وضرورة حصد الاوسمة والمنافسة على مراكز المقدمة.