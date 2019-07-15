  • الإثنين , 15 يوليو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • ثقافة
  • (الثقافة هي الحل) تستضيف الكاتبة صبيحة شبر

(الثقافة هي الحل) تستضيف الكاتبة صبيحة شبر

ثقافة
0 تعليق
6 views

بحضور عدد من الادباء والمثقفين، ضيّفت (الثقافة هي الحل) على قاعة نازك الملائكة الجمعة الماضية القاصة والروائية العراقية الرائدة صبيحة شبر، للحديث عن تجربتها الأدبية في كتابة الرواية، ادارت الجلسة القاصة سهام الطيار مرحبة بالضيفة وبالحضور، مبينة ان سلسلة الاستضافات التي بدأتها (مؤسسة الثقافة هي الحل) تأتي لتسليط الضوء على الاقلام المبدعة ونتاجاتها الادبية ومدى امكانية توظيفها في حل قضايا المجتمع.
تضمنت الجلسة عرض اهم منجزات السيدة شبر بتاريخها العريق بكتابة القصة والرواية الممتدة الى أكثر من ٥٩ عاما عطاءا وابداعا في تناول قضايا المجتمع العربي والعراقي الخاصة بالمرأة والطفل.
يذكر ان الكاتبة صبيحة شبر بدأت مسيرتها في كتابة الرواية والقصة عام ١٩٦٠ ولديها مجموعات قصصية اهمها التابوت، امرأة سيئة السمعة، لست انت، غسل عار، اضافة الى روايات مهمه هي العرس، الزمن الحافي، ارواح ضامئة، شعور يندثر.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة