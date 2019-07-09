حراك نيابي لترحيل ملف الدرجات الخاصة الى لفصل التشريعي المقبل

بغداد-الصباح الجديد

كشف النائب منصور البعيجي عن حراك داخل مجلس النواب لترحيل ملف الدرجات الخاصة الى الفصل التشريعي المقبل، جراء اخضاعها لمحاصصة الكتل السياسية.

وقال البعيجي في بيان تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه، إن “مجلس النواب ألزم نفسه بانهاء الادارة بالوكالة والتصويت على المناصب التي كانت تدار بالوكالة قبل نهاية الشهر السابق وصوت عليه بالموازنة العامة للبلد وقد اخفق بسبب المحاصصة المقيتة بين الكتل السياسية”.

وأشار إلى أن “الكتل السياسية داخل مجلس النواب تتقاسم الدرجات الخاصة فيما بينها وان الحديث عن ترك الامر بيد رئيس الوزراء لاختيار البدلاء امر غير صحيح ومجرد تصريحات اعلامية امام الشارع العراقي ولا تتخطى الدعاية الاعلامية للكتل السياسية”.



وتابع البعيجي: «من غير الممكن ان يتم خلال تمديد الفصل التشريعي لعمر مجلس النواب ان يتم التصويت على الدرجات الخاصة بسبب تقاسم المناصب بين الكتل السياسية وقصر المدة التي لا تتجاوز شهرا واحدا وقد انقضت منها الكثير الامر الذي يؤكد عدم تصويت مجلس النواب على الدرجات الخاصة».

وأضاف، أن « التصويت على الدرجات الخاصة سيرحل الى الفصل التشريعي المقبل خصوصا وان الدرجات الخاصة عددها كبير جدا ولا يمكن التصويت عليها خلال المدة المتبقية».

واستطرد: «بالتالي هنالك حراك من قبل الكتل السياسية على التصويت داخل مجلس النواب من اجل التصويت على تأجيل حسم الدرجات الخاصة الى الفصل التشريعي المقبل بسبب المحاصصة بين الكتل السياسية».